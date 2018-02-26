Верховный суд РФ отказал Собчак в жалобе на регистрацию Путина

Верховный суд России утвердил решение о признании законными действия Центральной избирательной комиссии, зарегистрировавшей Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства.
Судья апелляционной инстанции Верховного суда оставила без изменения постановление первой инстанции Верховного суда и не удовлетворила апелляционную жалобу заявителя кандидата в президенты Ксении Собчак, которая пожаловалась на незаконность регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства. 26 февраля решение вступило в законную силу.
В ходе заседания Ксения Собчак и ее адвокат Илья Новиков вновь обратили внимание апелляционной коллегии, что «лицо, занимающее должность президента страны два срока подряд не может более баллотироваться на нее в течение всей жизни». Иное, по их мнению, противоречит Конституции РФ. Также заявители отметили, что суд первой инстанции не привлек к участию в разбирательстве Путина, являющегося заинтересованным лицом по делу.
Илья Новиков, адвокат: «Интересы Путина могли быть затронуты решением суда, но видимо судья знал, что этого не случится. Ни суд, ни ЦИК не уведомили ни Путина, ни его представителя о судебном заседании. Возможно, он и сейчас ничего знает о суде».
Представители ЦИК и генпрокуратуры настаивали на законности принятого судом первой инстанции решения. Представитель ЦИК Дмитрий Воронин отметил, что у суда не было оснований для привлечения Путина, так как ЦИК самостоятельно устанавливает, имеются ли основания для регистрации лица либо для отказа. А представитель Генпрокуратуры назвала доводы апелляционной жалобы несостоятельными, сообщает «Интерфакс».
Собчак после заседания заявила, что в стране царит беззаконие и она не ожидала другого решения от суда. Она не исключила, что подаст кассационную инстанцию и в Конституционный суд России.
Напомним, ранее Ксения Собчак потребовала признать незаконной регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Она сочла, что Путин не может участвовать в выборах, так как ранее занимал пост президента два срока подряд.
Президентские выборы в России пройдут 18 марта. В качестве кандидатов зарегистрированы восемь человек — Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.
В ходе заседания Ксения Собчак и ее адвокат Илья Новиков вновь обратили внимание апелляционной коллегии, что «лицо, занимающее должность президента страны два срока подряд не может более баллотироваться на нее в течение всей жизни». Иное, по их мнению, противоречит Конституции РФ. Также заявители отметили, что суд первой инстанции не привлек к участию в разбирательстве Путина, являющегося заинтересованным лицом по делу.
Илья Новиков, адвокат: «Интересы Путина могли быть затронуты решением суда, но видимо судья знал, что этого не случится. Ни суд, ни ЦИК не уведомили ни Путина, ни его представителя о судебном заседании. Возможно, он и сейчас ничего знает о суде».
Представители ЦИК и генпрокуратуры настаивали на законности принятого судом первой инстанции решения. Представитель ЦИК Дмитрий Воронин отметил, что у суда не было оснований для привлечения Путина, так как ЦИК самостоятельно устанавливает, имеются ли основания для регистрации лица либо для отказа. А представитель Генпрокуратуры назвала доводы апелляционной жалобы несостоятельными, сообщает «Интерфакс».
Собчак после заседания заявила, что в стране царит беззаконие и она не ожидала другого решения от суда. Она не исключила, что подаст кассационную инстанцию и в Конституционный суд России.
Напомним, ранее Ксения Собчак потребовала признать незаконной регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Она сочла, что Путин не может участвовать в выборах, так как ранее занимал пост президента два срока подряд.
Президентские выборы в России пройдут 18 марта. В качестве кандидатов зарегистрированы восемь человек — Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.
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