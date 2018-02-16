Верховный суд отказался отменять регистрацию Путина по требованию Собчак

Верховный суд признал законной регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на президентских выборах.
Жалобу Ксении Собчак на действия ЦИК оставили без удовлетворения.
В Верховном суде пришли к выводу, что выдвижение Путина на пост президента не противоречит Конституции, а в решении Центризбиркома ничего незаконного нет.
В свою очередь Собчак заявила, что намерена «идти до конца» и обратиться в апелляционную инстанцию Верховного суда. При этом журналистка и кандидат в президенты подчеркнула, что для нее «сам факт подачи этого иска важнее», передает «Интерфакс».
Напомним, ранее Ксения Собчак потребовала признать незаконной регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Она сочла, что Путин не может участвовать в выборах, так как ранее занимал пост президента два срока подряд.
Президентские выборы в России пройдут 18 марта. В качестве кандидатов зарегистрированы восемь человек — Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.
В Верховном суде пришли к выводу, что выдвижение Путина на пост президента не противоречит Конституции, а в решении Центризбиркома ничего незаконного нет.
В свою очередь Собчак заявила, что намерена «идти до конца» и обратиться в апелляционную инстанцию Верховного суда. При этом журналистка и кандидат в президенты подчеркнула, что для нее «сам факт подачи этого иска важнее», передает «Интерфакс».
Напомним, ранее Ксения Собчак потребовала признать незаконной регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Она сочла, что Путин не может участвовать в выборах, так как ранее занимал пост президента два срока подряд.
Президентские выборы в России пройдут 18 марта. В качестве кандидатов зарегистрированы восемь человек — Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.
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