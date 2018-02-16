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    Верховный суд отказался отменять регистрацию Путина по требованию Собчак

    42 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Антон Денисов
    Верховный суд отказался отменять регистрацию Путина по требованию Собчак

    Верховный суд отказался отменять регистрацию Путина по требованию Собчак

    Верховный суд отказался отменять регистрацию Путина по требованию Собчак
  • Фото: РИА Новости © 2018, Антон Денисов

    • Верховный суд признал законной регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на президентских выборах.

    Жалобу Ксении Собчак на действия ЦИК оставили без удовлетворения.

    В Верховном суде пришли к выводу, что выдвижение Путина на пост президента не противоречит Конституции, а в решении Центризбиркома ничего незаконного нет.

    В свою очередь Собчак заявила, что намерена «идти до конца» и обратиться в апелляционную инстанцию Верховного суда. При этом журналистка и кандидат в президенты подчеркнула, что для нее «сам факт подачи этого иска важнее», передает «Интерфакс».

    смотретьЦИК ответил Собчак, пожаловавшейся на регистрацию Путина
    ЦИК ответил Собчак, пожаловавшейся на регистрацию Путина
    Напомним, ранее Ксения Собчак потребовала признать незаконной регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Она сочла, что Путин не может участвовать в выборах, так как ранее занимал пост президента два срока подряд.

    Президентские выборы в России пройдут 18 марта. В качестве кандидатов зарегистрированы восемь человек — Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

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