Экономисты назвали решение S&P по России сигналом для крупнейших инвесторов

Сегодня российские площадки будут вовсю отыгрывать решение S&P. Агентство повысило суверенный кредитный рейтинг России с так называемого мусорного уровня до инвестиционного BBB-. Такой же рейтинг и у агентство Fitch.
Таким образом, Россия впервые с 2015 года смогла избавиться от «мусорной» категории по двум из трех крупнейших мировых агентств.
Ярослав Лисоволик, главный экономист «Евразийского банка развития»: «Для крупнейших инвесторов сигнал уже совершенно ясен — большинство ключевых рейтинговых агентств присвоило России инвестиционный рейтинг, это уже основа для действий с точки зрения увеличения доли тех инвестиций, которые могут быть перераспределены в пользу российского рынка».
Ярослав Лисоволик, главный экономист «Евразийского банка развития»: «Для крупнейших инвесторов сигнал уже совершенно ясен — большинство ключевых рейтинговых агентств присвоило России инвестиционный рейтинг, это уже основа для действий с точки зрения увеличения доли тех инвестиций, которые могут быть перераспределены в пользу российского рынка».
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