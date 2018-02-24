Глава Минфина назвал решения Fitch и S&P по России логичными и ожидаемыми

Международное агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг РФ на инвестиционном уровне BBB- с «позитивным» прогнозом. S&P повысило кредитный рейтинг РФ до инвестиционного уровня BBB- с прежнего спекулятивного уровня BB+, изменив прогноз по рейтингам с «позитивного» на «стабильный».

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал решения рейтинговых агентств логичными и ожидаемыми.



Антон Силуанов: «Наша экономика очень быстро адаптировалась к новым условиям, показывает положительные темпы роста. С учетом прогнозов социально-экономического развития, бюджетных проектировок, взвешенной фискальной политики Россия уже давно заслуживала инвестиционного рейтинга».



Силуанов подчеркнул, что ситуация с ключевыми макроэкономическими показателями достаточно оптимистичная: это рекордно низкая в истории России инфляция, стабильный курс рубля в условиях изменения цен на нефть, устойчивое исполнение бюджета.



Глава Минфина уверен, что присвоение инвестиционного рейтинга повысит интерес инвесторов к России, притом не только к вложениям в государственные активы, но и в частный бизнес.