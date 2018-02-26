Британская полиция не рассматривает версию теракта в Лестере

Полиция пока не рассматривает версию теракта в британском Лестере, где прогремел взрыв. Об сообщается в Twitter местного полицейского управления.
Из сообщения полиции: «Сотрудники экстренных служб тушат пожар на улице Хинкли в Лестере. Расследовнаие инцидента будет проводиться совместно с противопожарной службой. Граждан просим воздержаться от спекуляций, но на данном этапе ничто не указывает на теракт».
По последним данным, в результате взрыва пострадали шесть человек. Двое из них остаются в критическом состоянии.
Напомним, взрыв прогремел в центре английского города Лестер. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и экстренных службы. Дороги вблизи места ЧП были перекрыты. По информации телеканала Sky News, взрыв произошел в двухэтажном доме, на первом этаже которого находился магазин. Здание полностью разрушено.
По последним данным, в результате взрыва пострадали шесть человек. Двое из них остаются в критическом состоянии.
Напомним, взрыв прогремел в центре английского города Лестер. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и экстренных службы. Дороги вблизи места ЧП были перекрыты. По информации телеканала Sky News, взрыв произошел в двухэтажном доме, на первом этаже которого находился магазин. Здание полностью разрушено.
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