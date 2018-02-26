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    Британская полиция не рассматривает версию теракта в Лестере

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    • Фото: Reuters © 2018, Darren Staples
    Британская полиция не рассматривает версию теракта в Лестере

    Британская полиция не рассматривает версию теракта в Лестере

    Британская полиция не рассматривает версию теракта в Лестере
  • Фото: Reuters © 2018, Darren Staples

    • Полиция пока не рассматривает версию теракта в британском Лестере, где прогремел взрыв. Об сообщается в Twitter местного полицейского управления.

    Из сообщения полиции: «Сотрудники экстренных служб тушат пожар на улице Хинкли в Лестере. Расследовнаие инцидента будет проводиться совместно с противопожарной службой. Граждан просим воздержаться от спекуляций, но на данном этапе ничто не указывает на теракт».

    По последним данным, в результате взрыва пострадали шесть человек. Двое из них остаются в критическом состоянии.

    смотретьВзрыв прогремел в английском городе Лестер
    Взрыв прогремел в английском городе Лестер
    Напомним, взрыв прогремел в центре английского города Лестер. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и экстренных службы. Дороги вблизи места ЧП были перекрыты. По информации телеканала Sky News, взрыв произошел в двухэтажном доме, на первом этаже которого находился магазин. Здание полностью разрушено.

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