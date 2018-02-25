Сильный взрыв прогремел в английском городе Лестер. Об этом сообщили представители полиции города в микроблоге Twitter.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и шесть пожарных расчетов, передает издание The Telegraph. Из-за случившегося в городе перекрыли несколько улиц.
По предварительной информации, в результате ЧП есть пострадавшие.
Стражи порядка рекомендуют жителям избегать район взрыва.
По предварительной информации, в результате ЧП есть пострадавшие.
Стражи порядка рекомендуют жителям избегать район взрыва.
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