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    Взрыв прогремел в английском городе Лестер. Великобритания, взрывы, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВзрыв прогремел в английском городе Лестер

    Взрыв прогремел в английском городе Лестер

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    • Фото: Yotam Rozenwald /twitter.com
    Взрыв прогремел в английском городе Лестер

    Взрыв прогремел в английском городе Лестер

    Взрыв прогремел в английском городе Лестер
    • Фото: Yotam Rozenwald /twitter.com

      • Сильный взрыв прогремел в английском городе Лестер. Об этом сообщили представители полиции города в микроблоге Twitter.

      На место происшествия прибыли сотрудники полиции и шесть пожарных расчетов, передает издание The Telegraph. Из-за случившегося в городе перекрыли несколько улиц.

      По предварительной информации, в результате ЧП есть пострадавшие.

      Стражи порядка рекомендуют жителям избегать район взрыва.

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