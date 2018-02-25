Эксперты объяснили присутствие США в Чёрном море и напомнили о позоре американцев

Четыре года назад началась «крымская весна», которая в итоге привела к возвращению Крыма в состав России. Это в числе прочего было еще и ответом на разговоры о том, что после переворота Киев отдаст Крым под базу НАТО в Чёрном море. И Крым вернулся, став той самой точкой преткновения. Сейчас Пентагон уверяет: Россия слишком чувствительна к нашему присутствию, надо ее приучать. Все это делается ради «стабильности» в регионе.
По факту корабли НАТО уже чувствуют себя как дома в одесском порту, который явно готовят для того, чтобы сделать американской базой. В 180 километрах от Крыма. В середине февраля в воды Чёрного моря вошел американский эсминец «Карни». Он присоединился к ранее прибывшему судну «Росс», с которого стреляли «Томагавками» по сирийской базе Шайрат. Это очередные два корабля, ведь ранее сюда заходили не только американские суда, но и британские, а также французские.
Джон Уайт, шотландский политолог, военный обозреватель: «Это очевидная провокация. Почему она произошла? Я думаю, из-за Сирии, это элемент давления на Россию. США тестируют вашу прочность и обороноспособность, просвечивают вашу территорию. Но вы можете себе представить, чтобы ваши корабли зашли в Мексиканский пролив и американцы промолчали?»
Анатолий Антонов, посол РФ в США: «Мы прекрасно понимаем, что делают американцы и натовцы. Они меняются. По сути дела, это так называемое челночное присутствие. Не секрет, что такая активность, провокационная активность, стала более ясной после 2014 года, после тех событий, которые произошли в результате возвращения Крыма в российскую гавань».
Чарльз Шубридж, бывший офицер разведки Великобритании: «Вас, с одной стороны, хотят спровоцировать. Но на первом плане — разведка. Это такой приступ интереса в тот момент, когда Россия размещает свой комплекс С-400 в Крыму. Но это плохой приступ».
В принципе, один из приступов этой «морской болезни» в Севастополе черноморские моряки помнят прекрасно. Вряд ли его не помнят американцы. В 1988 году в советские территориальные воды в Чёрном море зашли два военных американских корабля на шесть морских миль. Было принято решение показать им самооборону без оружия.
Им навстречу вышли два корабля, крошечные по сравнению с «Йорктауном» и «Кэрон», — «Беззаветный» и СКР-6. Американским матросам было даже весело снимать этих смешных маленьких русских, зачем-то снявших спасательные жилеты и выстроившихся на корме. Смеяться перестали, когда поняли, что казавшиеся крошечными советские корабли идут на таран.
Гордон Дафф, военный эксперт, ветеран войны во Вьетнаме: «Вы и сейчас пока отвечаете довольно остроумно. Вспомните, когда к вам подошел эсминец „Дональд Кук“ — вы задали ему жару. Для американцев это был позор».
Это была снова самооборона без оружия. К «Дональду Куку» подлетел Су-24, сделал заход, ушел на повтор. И еще 10 заходов. В результате 27 моряков подали рапорт об уходе: мы на такое не подписывались.
Подробности — в видеоматериале.
Джон Уайт, шотландский политолог, военный обозреватель: «Это очевидная провокация. Почему она произошла? Я думаю, из-за Сирии, это элемент давления на Россию. США тестируют вашу прочность и обороноспособность, просвечивают вашу территорию. Но вы можете себе представить, чтобы ваши корабли зашли в Мексиканский пролив и американцы промолчали?»
Анатолий Антонов, посол РФ в США: «Мы прекрасно понимаем, что делают американцы и натовцы. Они меняются. По сути дела, это так называемое челночное присутствие. Не секрет, что такая активность, провокационная активность, стала более ясной после 2014 года, после тех событий, которые произошли в результате возвращения Крыма в российскую гавань».
Чарльз Шубридж, бывший офицер разведки Великобритании: «Вас, с одной стороны, хотят спровоцировать. Но на первом плане — разведка. Это такой приступ интереса в тот момент, когда Россия размещает свой комплекс С-400 в Крыму. Но это плохой приступ».
В принципе, один из приступов этой «морской болезни» в Севастополе черноморские моряки помнят прекрасно. Вряд ли его не помнят американцы. В 1988 году в советские территориальные воды в Чёрном море зашли два военных американских корабля на шесть морских миль. Было принято решение показать им самооборону без оружия.
Им навстречу вышли два корабля, крошечные по сравнению с «Йорктауном» и «Кэрон», — «Беззаветный» и СКР-6. Американским матросам было даже весело снимать этих смешных маленьких русских, зачем-то снявших спасательные жилеты и выстроившихся на корме. Смеяться перестали, когда поняли, что казавшиеся крошечными советские корабли идут на таран.
Гордон Дафф, военный эксперт, ветеран войны во Вьетнаме: «Вы и сейчас пока отвечаете довольно остроумно. Вспомните, когда к вам подошел эсминец „Дональд Кук“ — вы задали ему жару. Для американцев это был позор».
Это была снова самооборона без оружия. К «Дональду Куку» подлетел Су-24, сделал заход, ушел на повтор. И еще 10 заходов. В результате 27 моряков подали рапорт об уходе: мы на такое не подписывались.
Подробности — в видеоматериале.
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