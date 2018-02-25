Путин обсудил ситуацию в Сирии с Меркель и Макроном

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил ситуацию в Сирии со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает
пресс-служба Кремля.
Из сообщения пресс-службы Кремля: «Обсуждена сирийская проблематика — в контексте развития ситуации в Восточной Гуте и обеспечения гуманитарного доступа в этот и другие регионы Сирии».
В ходе беседы лидеры выразили удовлетворение тем, что благодаря совместной конструктивной работе была принята новая резолюция Совбеза ООН по Сирии.
Из сообщения пресс-службы Кремля: «Отмечена важность продолжения общих усилий в интересах полной и скорейшей имплементации положений резолюции».
Путин рассказал Макрону и Меркель о практических мерах России по эвакуации мирных жителей, доставке гуманитарных грузов и оказанию медицинской помощи пострадавшему населению в Сирии.
Особое внимание было обращено на то, что объявленное перемирие не распространяется на операции против террористических группировок.
В ходе беседы лидеры выразили удовлетворение тем, что благодаря совместной конструктивной работе была принята новая резолюция Совбеза ООН по Сирии.
Из сообщения пресс-службы Кремля: «Отмечена важность продолжения общих усилий в интересах полной и скорейшей имплементации положений резолюции».
Путин рассказал Макрону и Меркель о практических мерах России по эвакуации мирных жителей, доставке гуманитарных грузов и оказанию медицинской помощи пострадавшему населению в Сирии.
Особое внимание было обращено на то, что объявленное перемирие не распространяется на операции против террористических группировок.
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