Путин обсудил ситуацию в Сирии с Меркель и Макроном

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Путин обсудил ситуацию в Сирии с Меркель и Макроном

Путин обсудил ситуацию в Сирии с Меркель и Макроном

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил ситуацию в Сирии со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Из сообщения пресс-службы Кремля: «Обсуждена сирийская проблематика — в контексте развития ситуации в Восточной Гуте и обеспечения гуманитарного доступа в этот и другие регионы Сирии».

В ходе беседы лидеры выразили удовлетворение тем, что благодаря совместной конструктивной работе была принята новая резолюция Совбеза ООН по Сирии.

Из сообщения пресс-службы Кремля: «Отмечена важность продолжения общих усилий в интересах полной и скорейшей имплементации положений резолюции».

Путин рассказал Макрону и Меркель о практических мерах России по эвакуации мирных жителей, доставке гуманитарных грузов и оказанию медицинской помощи пострадавшему населению в Сирии.

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Особое внимание было обращено на то, что объявленное перемирие не распространяется на операции против террористических группировок.

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