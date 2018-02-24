Украинский генштаб заявил о подготовке к войне с Россией

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Украина готова к отражению «полномасштабной агрессии» со стороны России. Заявление было сделано в интервью украинской службе «Радио Свобода».
Виктор Муженко: «Эксперты определяют готовность России (к широкомасштабной войне) через три года, а мы определяем разные сроки готовности и различные масштабы как провокационных действий, так и возможной широкомасштабной операции, широкомасштабной агрессии по отношению к Украине».
Муженко рассказал, что у Киева есть различные отработанные планы на случай возможных внешних угроз, отразить которые Украина должна быть готова в любое время.
Виктор Муженко: «Мы должны быть готовы и в этот момент, и завтра, и через неделю, и через год, и через три года, и до того момента, пока такая угроза не исчезнет в отношении Украины».
На этой неделе президент Украины Пётр Порошенко подписал закон «о реинтеграции Донбасса». Документ, в частности, определяет Россию как «страну-агрессора», а также предоставляет президенту право на использование вооруженных сил без согласия парламента. В МИД РФ заявили, что данный шаг окончательно подтвердил намерение Киева решить конфликт на юго-востоке Украины силовым путем.
Муженко рассказал, что у Киева есть различные отработанные планы на случай возможных внешних угроз, отразить которые Украина должна быть готова в любое время.
Виктор Муженко: «Мы должны быть готовы и в этот момент, и завтра, и через неделю, и через год, и через три года, и до того момента, пока такая угроза не исчезнет в отношении Украины».
На этой неделе президент Украины Пётр Порошенко подписал закон «о реинтеграции Донбасса». Документ, в частности, определяет Россию как «страну-агрессора», а также предоставляет президенту право на использование вооруженных сил без согласия парламента. В МИД РФ заявили, что данный шаг окончательно подтвердил намерение Киева решить конфликт на юго-востоке Украины силовым путем.
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