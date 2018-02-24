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    Украинский генштаб заявил о подготовке к войне с Россией

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    Украинский генштаб заявил о подготовке к войне с Россией

    Украинский генштаб заявил о подготовке к войне с Россией

    Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Украина готова к отражению «полномасштабной агрессии» со стороны России. Заявление было сделано в интервью украинской службе «Радио Свобода».

    Виктор Муженко: «Эксперты определяют готовность России (к широкомасштабной войне) через три года, а мы определяем разные сроки готовности и различные масштабы как провокационных действий, так и возможной широкомасштабной операции, широкомасштабной агрессии по отношению к Украине».

    Муженко рассказал, что у Киева есть различные отработанные планы на случай возможных внешних угроз, отразить которые Украина должна быть готова в любое время.

    Виктор Муженко: «Мы должны быть готовы и в этот момент, и завтра, и через неделю, и через год, и через три года, и до того момента, пока такая угроза не исчезнет в отношении Украины».

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