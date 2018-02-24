«Дом ужасов»: в деле о пытавших 13 детей супругах из США всплыли новые эпизоды

Суд Калифорнии предъявил новые обвинения родителям, которые много лет издевались над своими 13 детьми. Чудовищная история семьи Турпин получила огласку в середине января, когда одной из дочерей удалось сбежать из «дома ужасов».
Дэвид и Луиза Турпин в зале суда уже в третий раз за месяц. Суд округа Риверсайд в Калифорнии рассматривает заявление прокурора, который предлагает выдвинуть против супругов новые обвинения. По мере того как продвигается следствие, их становится все больше.
Джон Холл, официальный представитель окружного прокурора, Калифорния: «Сегодня прокурор предлагает суду добавить в дело Турпинов новые обвинения — три о насилии над детьми в отношении обоих супругов, еще одно — в отношении Луизы Турпин. Кроме того, все ранее выдвинутые обвинения остаются в силе».
При этом на лицах обвиняемых ни следа раскаяния, лишь легкое недоумение. Супруги так и не признали свою вину.
Из-за них городок Пэррис, расположенный на задворках Калифорнии, сейчас известен чуть ли не во всем мире. Но слава недобрая. Долгие годы никто, даже ближайшие соседи, не подозревали, что творится за забором типичного провинциального дома. Дэвид и Луиза Турпин переехали сюда из Техаса, чтобы быть поближе к Голливуду, а если повезет, то стать участниками реалити-шоу о большой дружной семье.
Фотография в соцсетях, на которой 13 детей в одинаковых футболках с надписью «вещь» и порядковым номером, воспринималась как шутка. До тех пор, пока одной из девочек с этой фотографии не удалось сбежать из дома и вызвать подмогу. Тут-то и выяснилось, что творилось в этом многодетном семействе. Детей — старшей дочери уже 29 лет, младшей 2 года — родители приковывали цепями к кроватям, не выпускали из дома, морили голодом, били и издевались. И продолжался этот кошмар годами. Каждый день следователи раскрывают все новые жуткие детали.
Детей отправили на реабилитацию в больницу. Заточение серьезно сказалось на физическом развитии «узников». Половина из них выглядит вдвое младше своего возраста, а старшая взрослая дочь весит всего 37 килограммов. Соседи Турпинов, пытаясь загладить невольную вину перед жертвами «дома ужасов», создали фонд помощи. Собрано уже полмиллиона долларов. Хозяин местного кафе передает в этот фонд всю выручку за обед, и теперь это самое популярное заведение в городе.
Дэвиду и Луизе суд запретил приближаться к собственным детям четыре года. Впрочем, они и не смогут. Если суд признает хотя бы часть выдвинутых против них обвинений, остаток дней супруги Турпин проведут за решеткой.
Джон Холл, официальный представитель окружного прокурора, Калифорния: «Сегодня прокурор предлагает суду добавить в дело Турпинов новые обвинения — три о насилии над детьми в отношении обоих супругов, еще одно — в отношении Луизы Турпин. Кроме того, все ранее выдвинутые обвинения остаются в силе».
При этом на лицах обвиняемых ни следа раскаяния, лишь легкое недоумение. Супруги так и не признали свою вину.
Из-за них городок Пэррис, расположенный на задворках Калифорнии, сейчас известен чуть ли не во всем мире. Но слава недобрая. Долгие годы никто, даже ближайшие соседи, не подозревали, что творится за забором типичного провинциального дома. Дэвид и Луиза Турпин переехали сюда из Техаса, чтобы быть поближе к Голливуду, а если повезет, то стать участниками реалити-шоу о большой дружной семье.
Фотография в соцсетях, на которой 13 детей в одинаковых футболках с надписью «вещь» и порядковым номером, воспринималась как шутка. До тех пор, пока одной из девочек с этой фотографии не удалось сбежать из дома и вызвать подмогу. Тут-то и выяснилось, что творилось в этом многодетном семействе. Детей — старшей дочери уже 29 лет, младшей 2 года — родители приковывали цепями к кроватям, не выпускали из дома, морили голодом, били и издевались. И продолжался этот кошмар годами. Каждый день следователи раскрывают все новые жуткие детали.
Детей отправили на реабилитацию в больницу. Заточение серьезно сказалось на физическом развитии «узников». Половина из них выглядит вдвое младше своего возраста, а старшая взрослая дочь весит всего 37 килограммов. Соседи Турпинов, пытаясь загладить невольную вину перед жертвами «дома ужасов», создали фонд помощи. Собрано уже полмиллиона долларов. Хозяин местного кафе передает в этот фонд всю выручку за обед, и теперь это самое популярное заведение в городе.
Дэвиду и Луизе суд запретил приближаться к собственным детям четыре года. Впрочем, они и не смогут. Если суд признает хотя бы часть выдвинутых против них обвинений, остаток дней супруги Турпин проведут за решеткой.
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