Супружеская пара из США превратила свой дом в детскую камеру пыток

В американском штате Калифорния родители на протяжении многих лет держали своих детей на коротком поводке — в прямом смысле слова. Супруги держали их взаперти в самой темной комнате. 13 пленников жили в антисанитарных условиях и практически без еды. Но одной девочке
каким-то образом удалось вырваться. Она рассказала полицейским обо всех ужасах, творящихся в семье.
Дом, владельцы которого держали в плену 13 своих детей, на вид ухоженный и аккуратный. Никто не мог подумать, что долгие годы здесь находилось настоящее место пыток. В реальность этой истории поначалу не могли поверить даже полицейские, когда в участок прибежала 17-летняя девушка и сообщила, что много лет она была заложницей у своих же родителей. Ей удалось вырваться, но в доме остаются ее братья и сестры, которым нужна помощь. Когда стражи порядка приехали по указанному адресу, стало понятно — юная американка говорит правду. Обнаружили страшную картину: узников держали в темной комнате в антисанитарных условиях. Как отмечают правоохранители, некоторые из детей были прикованы цепями к кровати.
Получается, долгие годы Дэвид и Луиза Терпин лишь изображали идеальных родителей. На своей странице в соцсети они активно делились фотографиями со свадьбы и снимками с детьми. Глядя на эти кадры, нельзя было представить, что над ними издеваются. Соседи говорят: да, супруги были очень скрытными, но это не повод вызывать полицию.
Дженнифер Луна, соседка: «Это такие люди, увидев которых на улице, вы бы не стали шутить. Они всегда были себе на уме, сторонились других. Мы не видели, чтобы кто-то приходил к ним в гости. Они всегда были вместе».
Все заложники сейчас находятся в больнице — с истощением от длительного недоедания. Самому младшему ребенку супругов Терпин — всего два года. Кстати, несовершеннолетними оказались только пятеро из тринадцати освобожденных. Полицейским еще предстоит с ними поговорить, как только разрешат медики. После долгих лет заточения пострадавшим требуется помощь психологов. А пока правоохранители допрашивают их мать и отца. Известно, что они во всем сознались, но причину своего чудовищного поступка так и не объяснили. Дэвиду и Луизе Тэрпин предъявлены обвинения в пытках и жестоком обращении с детьми.
Получается, долгие годы Дэвид и Луиза Терпин лишь изображали идеальных родителей. На своей странице в соцсети они активно делились фотографиями со свадьбы и снимками с детьми. Глядя на эти кадры, нельзя было представить, что над ними издеваются. Соседи говорят: да, супруги были очень скрытными, но это не повод вызывать полицию.
Дженнифер Луна, соседка: «Это такие люди, увидев которых на улице, вы бы не стали шутить. Они всегда были себе на уме, сторонились других. Мы не видели, чтобы кто-то приходил к ним в гости. Они всегда были вместе».
Все заложники сейчас находятся в больнице — с истощением от длительного недоедания. Самому младшему ребенку супругов Терпин — всего два года. Кстати, несовершеннолетними оказались только пятеро из тринадцати освобожденных. Полицейским еще предстоит с ними поговорить, как только разрешат медики. После долгих лет заточения пострадавшим требуется помощь психологов. А пока правоохранители допрашивают их мать и отца. Известно, что они во всем сознались, но причину своего чудовищного поступка так и не объяснили. Дэвиду и Луизе Тэрпин предъявлены обвинения в пытках и жестоком обращении с детьми.
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