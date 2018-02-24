Синоптики рассказали, когда отступят аномальные морозы

На смену рекордным морозам, которые установились в столичном регионе, придет потепление.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, холода начнут ослабевать с наступлением календарной весны. В ночь на 1 марта температура опустится до 14–19 градусов, днем — в пределах 3–8 градусов ниже нуля.
В настоящее время в столичном регионе действует оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности. В ближайшие дни ожидается похолодание до 22 градусов мороза.
Гидрометцентр России: «В ночь на воскресенье температура воздуха в Москве опустится до 20–22 градусов мороза, днем не поднимется выше 7–9 градусов. В понедельник и вторник морозы усилятся: ночью в городе до минус 22–24 градусов, днем — 14–16 градусов мороза».
Ранее Роспотребнадзор рассказал, как пережить морозы, и напомнил об основных правилах профилактики обморожения. В ведомстве посоветовали не выходить на улицу без варежек, шапки и шарфа, а также отказаться от курения и алкоголя.
В настоящее время в столичном регионе действует оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности. В ближайшие дни ожидается похолодание до 22 градусов мороза.
Гидрометцентр России: «В ночь на воскресенье температура воздуха в Москве опустится до 20–22 градусов мороза, днем не поднимется выше 7–9 градусов. В понедельник и вторник морозы усилятся: ночью в городе до минус 22–24 градусов, днем — 14–16 градусов мороза».
Ранее Роспотребнадзор рассказал, как пережить морозы, и напомнил об основных правилах профилактики обморожения. В ведомстве посоветовали не выходить на улицу без варежек, шапки и шарфа, а также отказаться от курения и алкоголя.
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