Россиянам напомнили о правилах поведения на морозе

Роспотребнадзор рассказал, как пережил морозы, и напомнил об основных правилах профилактики обморожения.
Среди простых правил, соблюдая которые может избежать переохлаждения, оказался запрет на курение и спиртное. Дело в том, что курение уменьшает периферийную циркуляцию крови и делает конечности более уязвимыми, а алкоголь создают опасную иллюзию тепла.
Также в Роспотребнадзоре советуют не выходить на улицу без варежек, шапки и шарфа, а также прятаться от ветра. Кроме того, нельзя позволять обмороженному месту снова замерзнуть и снимать на морозе обувь с обмороженных конечностей.
Роспотребнадзор: «К обморожению на морозе могут приводить тесная и влажная одежда и обувь, физическое переутомление, голод, вынужденное длительное неподвижное и неудобное положение, предшествующая холодовая травма, ослабление организма в результате перенесённых заболеваний, хронические заболевания сосудов нижних конечностей и сердечно-сосудистой системы, провоцирующим фактором может быть курение и употребление алкоголя».
Напомним, на днях синоптики предупредили жителей Центральной России о приходе аномальных морозов. Сообщалось, что среднесуточная температура с 23 по 28 февраля будет ниже климатической нормы на 7–18 градусов. Так, ночью может похолодать до минус 28 градусов.
Также в Роспотребнадзоре советуют не выходить на улицу без варежек, шапки и шарфа, а также прятаться от ветра. Кроме того, нельзя позволять обмороженному месту снова замерзнуть и снимать на морозе обувь с обмороженных конечностей.
Роспотребнадзор: «К обморожению на морозе могут приводить тесная и влажная одежда и обувь, физическое переутомление, голод, вынужденное длительное неподвижное и неудобное положение, предшествующая холодовая травма, ослабление организма в результате перенесённых заболеваний, хронические заболевания сосудов нижних конечностей и сердечно-сосудистой системы, провоцирующим фактором может быть курение и употребление алкоголя».
Напомним, на днях синоптики предупредили жителей Центральной России о приходе аномальных морозов. Сообщалось, что среднесуточная температура с 23 по 28 февраля будет ниже климатической нормы на 7–18 градусов. Так, ночью может похолодать до минус 28 градусов.
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