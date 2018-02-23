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    Россиянам напомнили о правилах поведения на морозе

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    • Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
    Россиянам напомнили о правилах поведения на морозе

    Россиянам напомнили о правилах поведения на морозе

    Россиянам напомнили о правилах поведения на морозе
  • Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

    • Роспотребнадзор рассказал, как пережил морозы, и напомнил об основных правилах профилактики обморожения.

    Среди простых правил, соблюдая которые может избежать переохлаждения, оказался запрет на курение и спиртное. Дело в том, что курение уменьшает периферийную циркуляцию крови и делает конечности более уязвимыми, а алкоголь создают опасную иллюзию тепла.

    Также в Роспотребнадзоре советуют не выходить на улицу без варежек, шапки и шарфа, а также прятаться от ветра. Кроме того, нельзя позволять обмороженному месту снова замерзнуть и снимать на морозе обувь с обмороженных конечностей.

    Роспотребнадзор: «К обморожению на морозе могут приводить тесная и влажная одежда и обувь, физическое переутомление, голод, вынужденное длительное неподвижное и неудобное положение, предшествующая холодовая травма, ослабление организма в результате перенесённых заболеваний, хронические заболевания сосудов нижних конечностей и сердечно-сосудистой системы, провоцирующим фактором может быть курение и употребление алкоголя».

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