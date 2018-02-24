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    «Ты супер!», выпуск третий: София Командина. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск третий: София Командина

    «Ты супер!», выпуск третий: София Командина

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    «Ты супер!», выпуск третий: София Командина

    «Ты супер!», выпуск третий: София Командина

    «Ты супер!», выпуск третий: София Командина

      12-летняя София Командина приехала на проект из шахтерского города Междуреченск.

      Со своей кровной матерью София Командина заново познакомилась в восемь лет в суде. Девочка знает, что жила с ней до трех лет, но о своем раннем детстве у нее не осталось никаких воспоминаний, только страхи. Соня и ее сестра голодали, пока их мать пила и приводила домой собутыльников. Когда бабушка узнала, в каких условиях растут ее внучки, забрала их к себе.



      На сцене участница появилась с широкой улыбкой, а затем исполнила песню «Будь со мной». Сергей Лазарев признался, что исполнение девочки ему не очень понравилось, но он сдался под давлением Виктора Дробыша и поддался обаянию юной конкурсантки. В свою очередь Дробыш, который вступился за участницу, заявил, что будет помогать ей готовиться к следующему выступлению.

      София Командина призналась, что очень любит читать. Поддержать юную исполнительницу пришла известная писательница Дарья Донцова. Она вручила девочке подарок и пожелала ей развивать свои способности.



      Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 3 марта, в 20:00.

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