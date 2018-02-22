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    Дарью Донцову восхитило выступление участницы конкурса «Ты супер!»

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    Дарью Донцову восхитило выступление участницы конкурса «Ты супер!»

    Дарью Донцову восхитило выступление участницы конкурса «Ты супер!»

    Дарью Донцову восхитило выступление участницы конкурса «Ты супер!»

    На НТВ продолжается второй сезон международного вокального конкурса «Ты супер!». Юные вокалисты делают свои первые шаги на большой сцене, а звездное жюри в составе Игоря Крутого, Сергея Лазарева, Юлианны Карауловой и Виктора Дробыша выносит первые решения.

    Первое выступление на большой сцене — момент ответственный, важный и очень волнительный. Чтобы поддержать 12-летнюю Софию Командину из города Междуреченска Кемеровской области, на ее выступление пришла писательница Дарья Донцова.

    Соня учится в музыкальной школе и с шести лет выступает в ансамбле народного танца. Ее главная мечта — это большая сцена. Для первого тура отборочных испытаний юная вокалистка выбрала песню «Будь со мной» — и зарядила своей энергией не только членов жюри, но и весь зрительный зал.

    Дарья Донцова, писательница: «Соня, ты появилась здесь, как ясное солнышко, с такой великолепной харизмой! Желаю тебе неустанно учиться: долго, упорно, — не падать духом, если что-то не будет получаться, искать хорошего учителя и понимать, что научиться можно. Главное, чтобы у тебя были хорошие учителя, и чтобы у тебя было трудолюбие. Чтобы с утра до ночи ты пела и пела, пела и пела, и глядишь, у тебя обязательно все получится. Я очень хочу, я просто мечтаю лет через десять прийти на какой-то взрослый большой конкурс, когда ты будешь получать какую-нибудь золотую чашу, идти вслед за тобой и говорить: „А я знала, я знала, а я ее видела, когда она была маленькая“».

    смотретьГолоса, которые найдут отклик в миллионах сердец! Вокальный конкурс «Ты супер!» — в субботу на НТВ
    Голоса, которые найдут отклик в миллионах сердец! Вокальный конкурс «Ты супер!» — в субботу на НТВ
    Подробности этой встречи НТВ покажет 24 февраля в 20:00, в очередном выпуске шоу «Ты супер!»

    Международный конкурс «Ты супер!», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков мира и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.

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