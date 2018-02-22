Дарью Донцову восхитило выступление участницы конкурса «Ты супер!»

На НТВ продолжается второй сезон международного вокального конкурса «Ты супер!». Юные вокалисты делают свои первые шаги на большой сцене, а звездное жюри в составе Игоря Крутого, Сергея Лазарева, Юлианны Карауловой и Виктора Дробыша выносит первые решения.
Первое выступление на большой сцене — момент ответственный, важный и очень волнительный. Чтобы поддержать 12-летнюю Софию Командину из города Междуреченска Кемеровской области, на ее выступление пришла писательница Дарья Донцова.
Соня учится в музыкальной школе и с шести лет выступает в ансамбле народного танца. Ее главная мечта — это большая сцена. Для первого тура отборочных испытаний юная вокалистка выбрала песню «Будь со мной» — и зарядила своей энергией не только членов жюри, но и весь зрительный зал.
Дарья Донцова, писательница: «Соня, ты появилась здесь, как ясное солнышко, с такой великолепной харизмой! Желаю тебе неустанно учиться: долго, упорно, — не падать духом, если что-то не будет получаться, искать хорошего учителя и понимать, что научиться можно. Главное, чтобы у тебя были хорошие учителя, и чтобы у тебя было трудолюбие. Чтобы с утра до ночи ты пела и пела, пела и пела, и глядишь, у тебя обязательно все получится. Я очень хочу, я просто мечтаю лет через десять прийти на какой-то взрослый большой конкурс, когда ты будешь получать какую-нибудь золотую чашу, идти вслед за тобой и говорить: „А я знала, я знала, а я ее видела, когда она была маленькая“».
Подробности этой встречи НТВ покажет 24 февраля в 20:00, в очередном выпуске шоу «Ты супер!»
Международный конкурс «Ты супер!», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков мира и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Соня учится в музыкальной школе и с шести лет выступает в ансамбле народного танца. Ее главная мечта — это большая сцена. Для первого тура отборочных испытаний юная вокалистка выбрала песню «Будь со мной» — и зарядила своей энергией не только членов жюри, но и весь зрительный зал.
Дарья Донцова, писательница: «Соня, ты появилась здесь, как ясное солнышко, с такой великолепной харизмой! Желаю тебе неустанно учиться: долго, упорно, — не падать духом, если что-то не будет получаться, искать хорошего учителя и понимать, что научиться можно. Главное, чтобы у тебя были хорошие учителя, и чтобы у тебя было трудолюбие. Чтобы с утра до ночи ты пела и пела, пела и пела, и глядишь, у тебя обязательно все получится. Я очень хочу, я просто мечтаю лет через десять прийти на какой-то взрослый большой конкурс, когда ты будешь получать какую-нибудь золотую чашу, идти вслед за тобой и говорить: „А я знала, я знала, а я ее видела, когда она была маленькая“».
Подробности этой встречи НТВ покажет 24 февраля в 20:00, в очередном выпуске шоу «Ты супер!»
Международный конкурс «Ты супер!», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков мира и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.
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