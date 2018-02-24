Заворот кишок: причины и последствия

Телезритель НТВ из Оренбурга спрашивает, правда ли то, чем нас пугали в детстве: если «беситься» после еды, будет заворот кишок? Отвечает программа «Еда живая и мертвая».

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Диагноз в медицине такой действительно есть — это один из видов острой кишечной непроходимости. Иногда она и правда случается при излишней физической активности после еды, но не у людей, а у животных: например, собак или коров. Строение пищеварительного тракта у них совсем другое, поэтому у нас бег или даже прыжки сразу после приема пищи к кишечной непроходимости привести не могут. Это заболевание у людей вызывают совсем другие причины — генетика, ранее перенесенные операции, резкое употребление большого количества пищи.



Мстислав Рогачёв, заведующий хирургическим отделением КБ 85 ФМБА России, к. м.н.: «Зачастую мы не имеем возможности позавтракать, как положено, пообедать на работе нет времени. И вечером, оказываясь дома, мы едим все, что лежит на столе, все, что видим в холодильнике. Такое одномоментное поступление пищи в большом объеме в желудок действительно может привести к острой кишечной непроходимости. В том числе и завороту кишок».



Последствия бывают страшными — вплоть до летального исхода. Простая аналогия. Если у вас перекрутился шланг пылесоса, мотор не в силах протолкнуть воздух, перенапрягается и ломается. Кишечник уложен в животе петлями, и если одна из них перекручивается, возникает непроходимость. Состояние это очень болезненное и требует срочного обращения в больницу. Изнурять себя голоданием, а потом есть сразу много не только вредно для фигуры, но и опасно для здоровья. Ну а что касается движений после еды, то этого врачи тоже не рекомендуют. Могут возникнуть изжога (из-за заброса содержимого желудка в пищевод) и дискомфорт в животе.