Витаминное чудо: как правильно собирать, сушить и заваривать шиповник

С детства мы привыкли считать шиповник настоящим эликсиром здоровья обязательным к употреблению зимой. Но неужели в сушеных плодах и правда сохраняются витамины? Не убивает ли заваривание всю его пользу? И может ли сладкий сироп из шиповника быть полезен с учетом такого количества сахара?
Точно известно, что в ягодах шиповника очень много витамина С, польза которого несомненна. В 100 граммах свежих плодов в среднем 650 миллиграммов аскорбиновой кислоты. Это в 3,5 раза больше, чем в черной смородине, и в 12 раз больше, чем в мякоти лимона.
Собирать шиповник нужно до первых заморозков. Иначе две трети витаминов уничтожит холод. Важно и правильно сохранить пользу — ученые для этого рекомендуют сушить плоды около суток при температуре 80–90 градусов: тогда образуется жесткая корка, предохраняющая содержимое.
Но какая польза остается в напитке после заваривания кипятком? Ведь витамин С при нагревании разрушается. Программа «Еда живая и мертвая» проверила два способа — когда ягоду просто заливают кипятком и когда сначала держат 15 минут на водяной бане, а потом 4 часа в термосе.
В первом случае количество аскорбиновой кислоты снизилось вдвое. В термосе потери составили всего треть. Но главный результат — даже при самом плохом варианте в чашке напитка все равно содержалось примерно столько же витамина С, сколько в целом литре апельсинового сока. Впрочем, чтобы добиться такого результата, надо применить хитрость — в лаборатории использовали измельченные плоды. Так полезные вещества проникают в воду быстрее и в большем объеме.
Кроме витамина С, в шиповнике есть еще особые органические вещества — галактолипиды. Ученые уже несколько десятков лет изучают их противовоспалительное и обезболивающее функции при заболеваниях суставов.
Но сами ученые отмечают, что шиповник хорош лишь для смягчения симптомов, излечить болезни суставов он не в силах. То же самое касается и простуды. Да, витамин С снижает длительность ОРВИ: у взрослых на 8%, а у детей на 14%, но не лечит полностью. Для положительного эффекта достаточно выпивать одну чашку отвара в день. Больше не нужно. Увеличение концентрации кислот может привести к разрушению зубной эмали или обострению язвенной болезни, а мочегонный и желчегонный эффекты шиповника опасны при наличии камней. Кроме того, витамин К, которого тоже много в этих плодах, сгущает кровь и может привести к образованию тромбов. Эти противопоказания касаются не только отваров, но и сиропа. Не стоит его принимать просто так, для профилактики. Выписывать должен врач.
К тому же в одной чайной ложке сиропа — 3,5 грамма сахара. И если при болезни глюкоза способна добавить энергии, то здоровому человеку лишняя сладость ни к чему. Тем более что есть более вкусный и безопасный способ получить витамины из шиповника. Например, можно приготовить традиционный армянский суп — масрамацун.
Подробности, советы и рецепты — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
Собирать шиповник нужно до первых заморозков. Иначе две трети витаминов уничтожит холод. Важно и правильно сохранить пользу — ученые для этого рекомендуют сушить плоды около суток при температуре 80–90 градусов: тогда образуется жесткая корка, предохраняющая содержимое.
Но какая польза остается в напитке после заваривания кипятком? Ведь витамин С при нагревании разрушается. Программа «Еда живая и мертвая» проверила два способа — когда ягоду просто заливают кипятком и когда сначала держат 15 минут на водяной бане, а потом 4 часа в термосе.
В первом случае количество аскорбиновой кислоты снизилось вдвое. В термосе потери составили всего треть. Но главный результат — даже при самом плохом варианте в чашке напитка все равно содержалось примерно столько же витамина С, сколько в целом литре апельсинового сока. Впрочем, чтобы добиться такого результата, надо применить хитрость — в лаборатории использовали измельченные плоды. Так полезные вещества проникают в воду быстрее и в большем объеме.
Кроме витамина С, в шиповнике есть еще особые органические вещества — галактолипиды. Ученые уже несколько десятков лет изучают их противовоспалительное и обезболивающее функции при заболеваниях суставов.
Но сами ученые отмечают, что шиповник хорош лишь для смягчения симптомов, излечить болезни суставов он не в силах. То же самое касается и простуды. Да, витамин С снижает длительность ОРВИ: у взрослых на 8%, а у детей на 14%, но не лечит полностью. Для положительного эффекта достаточно выпивать одну чашку отвара в день. Больше не нужно. Увеличение концентрации кислот может привести к разрушению зубной эмали или обострению язвенной болезни, а мочегонный и желчегонный эффекты шиповника опасны при наличии камней. Кроме того, витамин К, которого тоже много в этих плодах, сгущает кровь и может привести к образованию тромбов. Эти противопоказания касаются не только отваров, но и сиропа. Не стоит его принимать просто так, для профилактики. Выписывать должен врач.
К тому же в одной чайной ложке сиропа — 3,5 грамма сахара. И если при болезни глюкоза способна добавить энергии, то здоровому человеку лишняя сладость ни к чему. Тем более что есть более вкусный и безопасный способ получить витамины из шиповника. Например, можно приготовить традиционный армянский суп — масрамацун.
Подробности, советы и рецепты — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
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