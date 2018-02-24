Микробиота: как подружиться с бактериями в нашем организме

В теле человека обнаружен новый орган, который управляет нашим здоровьем и даже настроением. Он весит примерно 3 килограмма, но до последнего времени оставался незамеченным, ведь составляют его невидимые простым глазом организмы — те, что живут у нас в кишечнике. Что такое микробиота и как она руководит нами?
Микробиоту (или микробиом) — все те крошечные организмы, что живут у нас в кишечнике, — ученые называют новым органом и говорят, что от него зависит, что мы едим и почему не можем, например, похудеть. И главное — воздействуя на микробиоту, можно все изменить. Для этого, конечно, надо знать, кто именно живет в кишечнике. Привычный анализ на дисбактериоз не поможет: он показывает всего два десятка видов бактерий, а их там куда больше. О подавляющем большинстве, как теперь ясно, медики даже не подозревали, ведь изучить можно было только те виды, которые поддаются культивированию на чашках Петри, а остальные 99% становятся видны лишь теперь, с появлением современных генетических тестов.
Исследования показывают, что ожирение действительно может быть связано с составом микробиоты. Но это далеко не все, на что влияют 100 триллионов живущих в нас микроорганизмов. От них может зависеть даже наше настроение.
Эмеран Майер, профессор Университета Калифорнии: «Бактерии влияют на мозг несколькими способами. Во-первых, у нас есть нервы, которые идут от мозга в кишечник, и есть нервы, которые, наоборот, идут от кишечника в мозг. А еще микробы в нашем животе производят вещества, которые попадают в кровь и тоже воздействуют на мозг».
В целом все микроорганизмы в нашем кишечнике можно условно разделить на два типа. Первый — гости, которые вредят, но с которыми мы научились жить. Например, бактерии, выделяющие органические кислоты, портят наши зубы, если их не чистить. Второй тип — наши друзья, которые производят ферменты и переваривают еду, а также следят за бактериями-агрессорами, чтобы не расплодились. От распространения антибиотиков, кстати, страдают и те, и другие.
Получается, что выиграв войну против смертельных болезней и продлив себе жизнь, люди XXI века потеряли по сравнению с предками часть здоровья. Что с этим делать? Помогут ли пробиотики и кисломолочные продукты? И зачем в больницах уже делают пересадку кала от одних людей к другим? Ответы на эти и другие вопросы — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
Исследования показывают, что ожирение действительно может быть связано с составом микробиоты. Но это далеко не все, на что влияют 100 триллионов живущих в нас микроорганизмов. От них может зависеть даже наше настроение.
Эмеран Майер, профессор Университета Калифорнии: «Бактерии влияют на мозг несколькими способами. Во-первых, у нас есть нервы, которые идут от мозга в кишечник, и есть нервы, которые, наоборот, идут от кишечника в мозг. А еще микробы в нашем животе производят вещества, которые попадают в кровь и тоже воздействуют на мозг».
В целом все микроорганизмы в нашем кишечнике можно условно разделить на два типа. Первый — гости, которые вредят, но с которыми мы научились жить. Например, бактерии, выделяющие органические кислоты, портят наши зубы, если их не чистить. Второй тип — наши друзья, которые производят ферменты и переваривают еду, а также следят за бактериями-агрессорами, чтобы не расплодились. От распространения антибиотиков, кстати, страдают и те, и другие.
Получается, что выиграв войну против смертельных болезней и продлив себе жизнь, люди XXI века потеряли по сравнению с предками часть здоровья. Что с этим делать? Помогут ли пробиотики и кисломолочные продукты? И зачем в больницах уже делают пересадку кала от одних людей к другим? Ответы на эти и другие вопросы — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
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