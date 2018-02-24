«Очень поучительный»: посмотревшие «Рубеж» зрители призвали показывать его молодежи

Высокие оценки профессиональных критиков и восторженные отклики от зрителей — таковы первые результаты проката
военно-патриотической драмы «Рубеж», которая вышла накануне Дня защитника Отечества.
После просмотра ленты люди отмечают удачно подобранный актерский состав и захватывающую сюжетную линию, которая держит в напряжении до финальных титров. По признанию зрителей, фильм заставляет задуматься об истории нашей страны.
Зрительница: «В наше время не хватает фильмов таких для наших молодых людей. Прекрасный фильм, я считаю, что нужно посмотреть. О наших дедушках, о наших бабушках, которые воевали и принесли нам эту победу замечательную
Зритель: „Я считаю, что пусть будут такие фильмы, которые будут развивать мышление, нежели классические голливудские боевики, в которых много шума, а толку нет“».
Зрительница: «Впечатления самые положительные, аж мурашки были. Было очень интересно, очень захватывающе, очень понравилось».
Зритель: «Очень патриотичный и очень поучительный. Особенно по отношению к современному поколению. Что нужно помнить, кто нас защищал».
Фильм режиссера Дмитрия Тюрина рассказывает о молодом бизнесмене, который попадает в паранормальную воронку времени и оказывается в блокадном Ленинграде. Циничному бизнесмену, которого играет Павел Прилучный, предстоит узнать, что такое смелость, верность Родине и любовь.
Зрительница: «В наше время не хватает фильмов таких для наших молодых людей. Прекрасный фильм, я считаю, что нужно посмотреть. О наших дедушках, о наших бабушках, которые воевали и принесли нам эту победу замечательную
Зритель: „Я считаю, что пусть будут такие фильмы, которые будут развивать мышление, нежели классические голливудские боевики, в которых много шума, а толку нет“».
Зрительница: «Впечатления самые положительные, аж мурашки были. Было очень интересно, очень захватывающе, очень понравилось».
Зритель: «Очень патриотичный и очень поучительный. Особенно по отношению к современному поколению. Что нужно помнить, кто нас защищал».
Фильм режиссера Дмитрия Тюрина рассказывает о молодом бизнесмене, который попадает в паранормальную воронку времени и оказывается в блокадном Ленинграде. Циничному бизнесмену, которого играет Павел Прилучный, предстоит узнать, что такое смелость, верность Родине и любовь.
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