Первых зрителей фильма «Рубеж» впечатлил сильный сюжет

На широкие экраны вышел российский фильм «Рубеж». Его премьера приурочена ко Дню защитника Отечества.
Первыми ленту посмотрели на Дальнем Востоке. Зрители военной драмы отметили игру актеров, высокое качество съемок и сильный сюжет.
Никита Макаренко: «Какой бы сейчас мир не был, мы должны помнить все равно, что человеческое — это очень важно».
Татьяна Макаренко: «Там просто идет разрез современного времени: то, как мы сейчас хорошо живем, и то, как это нам далось».
Главный герой в исполнении Павла Прилучного переносится в блокадный Ленинград и оказывается в самой гуще событий. Молодому человеку, который привык ценить только деньги, предстоит узнать, что такое храбрость, верность Родине и любовь.
Никита Макаренко: «Какой бы сейчас мир не был, мы должны помнить все равно, что человеческое — это очень важно».
Татьяна Макаренко: «Там просто идет разрез современного времени: то, как мы сейчас хорошо живем, и то, как это нам далось».
Главный герой в исполнении Павла Прилучного переносится в блокадный Ленинград и оказывается в самой гуще событий. Молодому человеку, который привык ценить только деньги, предстоит узнать, что такое храбрость, верность Родине и любовь.
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