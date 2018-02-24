Смертельное ДТП во время салюта в Новосибирске устроил военный

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту наезда автомобиля на людей. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
Авария произошла на Октябрьском мосту, его еще называют Коммунальным. По данным СМИ, расследование будет вести Военное следственное управление, так как водитель является военнослужащим. Он был задержан.
Накануне вечером мужчина во время салюта на своем автомобиле Honda въехал в толпу прохожих на тротуаре на мосту через реку Обь.
Погибли трехлетний ребенок и его мать, два человека получили травмы. Пострадавшие — это отец и дядя мальчика — были госпитализированы. В пресс-службе МВД сообщили, что основная версия произошедшего — водитель не справился с управлением.
Накануне вечером мужчина во время салюта на своем автомобиле Honda въехал в толпу прохожих на тротуаре на мосту через реку Обь.
Погибли трехлетний ребенок и его мать, два человека получили травмы. Пострадавшие — это отец и дядя мальчика — были госпитализированы. В пресс-службе МВД сообщили, что основная версия произошедшего — водитель не справился с управлением.
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