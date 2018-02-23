Автомобиль протаранил толпу во время салюта в Новосибирске: есть жертвы

В Новосибирске во время салюта автомобиль въехал в толпу людей, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили в
пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
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Из сообщения пресс-службы: «В 21:00 (17:00 мск) поступило сообщение о том, что на площади Лыщинского в Ленинском районе автомобиль Honda CR-V совершил наезд на пешеходов, двигавшихся по тротуару».
По предварительным данным, в результате произошедшего погибли трехлетний мальчик и женщина. Еще три человека — двое взрослых и ребенок — пострадали, передает ТАСС.
На месте аварии работают сотрудники полиции, обстоятельства случившегося устанавливаются.
Пользователи соцсетей сообщают, что водитель якобы засмотрелся на праздничный салют, в связи с чем и выехал на тротуар. Однако в полиции эту информацию не комментируют, отмечает РИА Новости.
По предварительным данным, в результате произошедшего погибли трехлетний мальчик и женщина. Еще три человека — двое взрослых и ребенок — пострадали, передает ТАСС.
На месте аварии работают сотрудники полиции, обстоятельства случившегося устанавливаются.
Пользователи соцсетей сообщают, что водитель якобы засмотрелся на праздничный салют, в связи с чем и выехал на тротуар. Однако в полиции эту информацию не комментируют, отмечает РИА Новости.
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