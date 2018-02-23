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    Автомобиль протаранил толпу во время салюта в Новосибирске: есть жертвы

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    • Фото: АСТ-54 / vk.com
    Автомобиль протаранил толпу во время салюта в Новосибирске: есть жертвы

    Автомобиль протаранил толпу во время салюта в Новосибирске: есть жертвы

    Автомобиль протаранил толпу во время салюта в Новосибирске: есть жертвы
  • Фото: АСТ-54 / vk.com

    • В Новосибирске во время салюта автомобиль въехал в толпу людей, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

    Из сообщения пресс-службы: «В 21:00 (17:00 мск) поступило сообщение о том, что на площади Лыщинского в Ленинском районе автомобиль Honda CR-V совершил наезд на пешеходов, двигавшихся по тротуару».

    По предварительным данным, в результате произошедшего погибли трехлетний мальчик и женщина. Еще три человека — двое взрослых и ребенок — пострадали, передает ТАСС.

    На месте аварии работают сотрудники полиции, обстоятельства случившегося устанавливаются.

    Пользователи соцсетей сообщают, что водитель якобы засмотрелся на праздничный салют, в связи с чем и выехал на тротуар. Однако в полиции эту информацию не комментируют, отмечает РИА Новости.

    Автомобиль протаранил толпу во время салюта в Новосибирске: есть жертвы. ДТП, Новосибирск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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