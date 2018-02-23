Саммит ЕС призвал немедленно прекратить насилие в Сирии

Председатель Европейского совета Дональд Туск обвинил сирийские власти в осуществлении атак на мирных граждан.
В ходе пресс-конференции в Брюсселе после саммита ЕС Туск обвинил режим Башара Асада в атаке на мирное население страны, передает ТАСС.
Дональд Туск: «Страны, которые его поддерживают, — Россия и Иран — позволили ему это делать».
Он добавил, что Евросоюз направил призыв «немедленно прекратить огонь и обеспечить гуманитарную помощь и защиту граждан».
Ранее сегодня стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать проект резолюции по перемирию в Сирии, который обсуждает Совбез ООН.
Между тем в Минобороны России заявили об обострении ситуации в Восточной Гуте. По данным ведомства, боевики продолжают обстреливать жилые кварталы, срывая мирный процесс переговоров и провоцируя правительственные войска на ответные действия.
Дональд Туск: «Страны, которые его поддерживают, — Россия и Иран — позволили ему это делать».
Он добавил, что Евросоюз направил призыв «немедленно прекратить огонь и обеспечить гуманитарную помощь и защиту граждан».
Ранее сегодня стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать проект резолюции по перемирию в Сирии, который обсуждает Совбез ООН.
Между тем в Минобороны России заявили об обострении ситуации в Восточной Гуте. По данным ведомства, боевики продолжают обстреливать жилые кварталы, срывая мирный процесс переговоров и провоцируя правительственные войска на ответные действия.
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