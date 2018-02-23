Час Волкова <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Час Волкова 16+
    •  

    Саммит ЕС призвал немедленно прекратить насилие в Сирии

    5 комментариев

    Саммит ЕС призвал немедленно прекратить насилие в Сирии

    Саммит ЕС призвал немедленно прекратить насилие в Сирии

    Председатель Европейского совета Дональд Туск обвинил сирийские власти в осуществлении атак на мирных граждан.

    В ходе пресс-конференции в Брюсселе после саммита ЕС Туск обвинил режим Башара Асада в атаке на мирное население страны, передает ТАСС.

    Дональд Туск: «Страны, которые его поддерживают, — Россия и Иран — позволили ему это делать».

    Он добавил, что Евросоюз направил призыв «немедленно прекратить огонь и обеспечить гуманитарную помощь и защиту граждан».

    Ранее сегодня стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать проект резолюции по перемирию в Сирии, который обсуждает Совбез ООН.

    Между тем в Минобороны России заявили об обострении ситуации в Восточной Гуте. По данным ведомства, боевики продолжают обстреливать жилые кварталы, срывая мирный процесс переговоров и провоцируя правительственные войска на ответные действия.

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru