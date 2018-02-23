Минобороны РФ: в Восточной Гуте боевики срывают переговоры и провоцируют войска

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что боевики продолжают обстреливать Дамаск из Восточной Гуты.
В частности, боевики выпустили 83 мины из Восточной Гуты по жилым кварталам сирийской столицы.
Кроме того, незаконные вооруженные формирования блокируют выход населения с подконтрольных территорий и мешают Красному Полумесяцу эвакуировать больных, в том числе детей и женщин, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
Юрий Евтушенко, представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии: «Обстановка в Восточной Гуте продолжает обостряться. Своими действиями боевики срывают мирный процесс переговоров и провоцируют правительственные войска на ответные действия».
Напомним, ситуация в Восточной Гуте обострилась несколько дней назад. Боевики обстреливают жилые кварталы Дамаска. Также под огонь попал российский Центр по примирению враждующих сторон. Российские военные не пострадали.
Как сообщили накануне в Минобороны РФ, из-за атак боевиков переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта в Восточной Гуте был сорван. А постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал созвать заседание Совбеза.
Кроме того, незаконные вооруженные формирования блокируют выход населения с подконтрольных территорий и мешают Красному Полумесяцу эвакуировать больных, в том числе детей и женщин, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
Юрий Евтушенко, представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии: «Обстановка в Восточной Гуте продолжает обостряться. Своими действиями боевики срывают мирный процесс переговоров и провоцируют правительственные войска на ответные действия».
Напомним, ситуация в Восточной Гуте обострилась несколько дней назад. Боевики обстреливают жилые кварталы Дамаска. Также под огонь попал российский Центр по примирению враждующих сторон. Российские военные не пострадали.
Как сообщили накануне в Минобороны РФ, из-за атак боевиков переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта в Восточной Гуте был сорван. А постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал созвать заседание Совбеза.
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