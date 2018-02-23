Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Минобороны РФ: в Восточной Гуте боевики срывают переговоры и провоцируют войска

    комментировать
    Минобороны РФ: в Восточной Гуте боевики срывают переговоры и провоцируют войска

    Минобороны РФ: в Восточной Гуте боевики срывают переговоры и провоцируют войска

    Минобороны РФ: в Восточной Гуте боевики срывают переговоры и провоцируют войска
  • Фото: Associated Press © 2018

    • В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что боевики продолжают обстреливать Дамаск из Восточной Гуты.

    В частности, боевики выпустили 83 мины из Восточной Гуты по жилым кварталам сирийской столицы.

    Кроме того, незаконные вооруженные формирования блокируют выход населения с подконтрольных территорий и мешают Красному Полумесяцу эвакуировать больных, в том числе детей и женщин, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

    Юрий Евтушенко, представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии: «Обстановка в Восточной Гуте продолжает обостряться. Своими действиями боевики срывают мирный процесс переговоров и провоцируют правительственные войска на ответные действия».

    Напомним, ситуация в Восточной Гуте обострилась несколько дней назад. Боевики обстреливают жилые кварталы Дамаска. Также под огонь попал российский Центр по примирению враждующих сторон. Российские военные не пострадали.

    Как сообщили накануне в Минобороны РФ, из-за атак боевиков переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта в Восточной Гуте был сорван. А постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал созвать заседание Совбеза.

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru