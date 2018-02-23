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    Минфин США объявит о новых санкциях против РФ в ближайшие несколько недель

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    Минфин США объявит о новых санкциях против РФ в ближайшие несколько недель

    Минфин США объявит о новых санкциях против РФ в ближайшие несколько недель

    Министерство финансов США работает над подготовкой новых санкций в отношении России.

    Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ведется работа над новыми ограничениями против России. С таким сообщением он выступил на пятничном брифинге для журналистов, передает ТАСС. По его словам, о санкциях будет объявлено в ближайшие несколько недель.

    Стивен Мнучин: «Мы работаем над санкциями в отношении РФ. Я могу вас заверить, что они в работе, и я вернусь сюда в течение ближайших нескольких недель, чтобы поговорить о них».

    Причиной подготовки новых ограничений стало расследование дела о так называемом российском вмешательстве в президентские выборы в США. Как отметил Мнучин, Минфин сотрудничает с ФБР по этому вопросу, сообщает РИА Новости.

    Стивен Мнучин: «Мы смотрим на вмешательство в выборы. Мы тесно работаем с ФБР, и они дают нам информацию по последним претензиям. И, если это будет необходимо, мы рассмотрим информацию по частным лицам, которая у них есть».

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