МИД РФ предупредил фигурантов списка Мюллера об опасности загранпоездок

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о возможной реакции Москвы на так называемый список Мюллера и предостерег россиян, чьи фамилии фигурируют в этом документе, от выезда за рубеж.
По словам Рябковв, заявления Вашингтона о возможности введения новых санкций из-за якобы имевшего место вмешательства Москвы в американские выборы негативно сказываются на двусторонних отношениях.
Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России: «Мы каждый день слышим угрозы и разного рода инсинуации, попытки обвинить Россию и российских граждан в некой деятельности, которая не устраивает американскую сторону. Понятно, что это все продолжает негативно сказываться на отношениях двух стран. Ясно также, что все это скоординировано с учетом нашего внутреннего календаря. Парадоксальным образом американцы делают шаги, которые направлены на вмешательство в наши внутренние дела, на нагнетание напряженности в отношениях в преддверии выборов президента России».
Рябков не исключил, что Россия может ответить на санкции против россиян из «списка Мюллера», если таковые будут приняты Вашингтоном.
Сергей Рябков: «Мы всегда реагируем, в том числе зеркально. У нас есть собственные списки лиц, которым ограничен въезд в Россию, есть другие формы реагирования. Я ничего не исключаю, но прежде чем об этом говорить, надо реально посмотреть, что будет происходить в данной истории».
О том, что Госдепартамент США может рассмотреть возможность введения санкций в отношении 13 россиян, попавших в список Мюллера, ранее заявила представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт. Заместитель российского министра иностранных дел предостерег фигурантов списка Мюллера от выезда за рубеж, передает ТАСС.
Сергей Рябков: «Опубликованный на днях список — это лишний повод задуматься над тем, стоит ли выезжать за приделы Российской Федерации тем нашим согражданам, к котором могут предъявлять претензии американские правоохранительные органы».
Рябков подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают безосновательно и бездоказательно упрекать Россию во вмешательстве в американские избирательные процессы.
Сергей Рябков: «Воспринимаем это с сожалением. Выводить отношения с США из нынешнего состояния будет очень сложно, очевидно процесс займет длительное время. Мы обращаем внимание на то, что представители действующей администрации США бравируют жесткостью подходов к России».
По словам Рябкова, в таких действиях Вашингтона Москва видит очевидный внутриполитический мотив.
Сергей Рябков: «В этом году, как и в прошлом, разыгрывается российская карта в рамках внутренней борьбы в США. Побочный эффект в виде углубления недоверия и нашего восприятия США как крайне ненадежного партнера, с которым очень сложно договариваться по каким бы то ни было сюжетам, только укрепляется».
Власти США 16 февраля выдвинули официальные обвинения против 13 граждан РФ и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение подготовил аппарат специального прокурора Роберта Мюллера.
Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России: «Мы каждый день слышим угрозы и разного рода инсинуации, попытки обвинить Россию и российских граждан в некой деятельности, которая не устраивает американскую сторону. Понятно, что это все продолжает негативно сказываться на отношениях двух стран. Ясно также, что все это скоординировано с учетом нашего внутреннего календаря. Парадоксальным образом американцы делают шаги, которые направлены на вмешательство в наши внутренние дела, на нагнетание напряженности в отношениях в преддверии выборов президента России».
Рябков не исключил, что Россия может ответить на санкции против россиян из «списка Мюллера», если таковые будут приняты Вашингтоном.
Сергей Рябков: «Мы всегда реагируем, в том числе зеркально. У нас есть собственные списки лиц, которым ограничен въезд в Россию, есть другие формы реагирования. Я ничего не исключаю, но прежде чем об этом говорить, надо реально посмотреть, что будет происходить в данной истории».
О том, что Госдепартамент США может рассмотреть возможность введения санкций в отношении 13 россиян, попавших в список Мюллера, ранее заявила представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт. Заместитель российского министра иностранных дел предостерег фигурантов списка Мюллера от выезда за рубеж, передает ТАСС.
Сергей Рябков: «Опубликованный на днях список — это лишний повод задуматься над тем, стоит ли выезжать за приделы Российской Федерации тем нашим согражданам, к котором могут предъявлять претензии американские правоохранительные органы».
Рябков подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают безосновательно и бездоказательно упрекать Россию во вмешательстве в американские избирательные процессы.
Сергей Рябков: «Воспринимаем это с сожалением. Выводить отношения с США из нынешнего состояния будет очень сложно, очевидно процесс займет длительное время. Мы обращаем внимание на то, что представители действующей администрации США бравируют жесткостью подходов к России».
По словам Рябкова, в таких действиях Вашингтона Москва видит очевидный внутриполитический мотив.
Сергей Рябков: «В этом году, как и в прошлом, разыгрывается российская карта в рамках внутренней борьбы в США. Побочный эффект в виде углубления недоверия и нашего восприятия США как крайне ненадежного партнера, с которым очень сложно договариваться по каким бы то ни было сюжетам, только укрепляется».
Власти США 16 февраля выдвинули официальные обвинения против 13 граждан РФ и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение подготовил аппарат специального прокурора Роберта Мюллера.
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