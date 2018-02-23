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    Российские хоккеисты сразятся за золото Олимпиады с немцами

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    • Фото: Reuters © 2018, Brian Snyder
    Российские хоккеисты сразятся за золото Олимпиады с немцами

    Российские хоккеисты сразятся за золото Олимпиады с немцами

    Российские хоккеисты сразятся за золото Олимпиады с немцами
  • Фото: Reuters © 2018, Brian Snyder

    • Полуфинальный матч олимпийского хоккейного турнира преподнес сенсацию. Родоначальники хоккея канадцы, пусть даже приехавшие в Пхёнчхан далеко не сильнейшим составом, проиграли команде Германии.

    Драматичная и насыщенная событиями встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу немцев. По ходу матча команда Германии вела со счетом 3:0, а затем 4:1. Несмотря на череду штрафов и удалений, канадцам все уже удалось сократить разницу в счете до минимальной, однако на большее их не хватило.

    В составе победителей шайбы забросили Брукс Мацек (15-я минута), Маттиас Плахта (24), Франк Мауэр (27) и Патрик Хагер (33). При этом на 44-й минуте игрок немецкой сборной Доминик Кахун не смог реализовать буллит. У канадцев отличились Жильбер Брюле (29-я минута), Мэт Робинсон (43) и Дерек Рой (50).

    Таким образом, сборная Германии стала соперником россиян в борьбе за олимпийское золото и гарантировала себе как минимум серебро. Российская команда вышла в финал Олимпиады впервые за 20 лет.

    Финал пройдет 25 февраля. В матче за бронзу сыграют Канада и Чехия.

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