Российские хоккеисты сразятся за золото Олимпиады с немцами

Полуфинальный матч олимпийского хоккейного турнира преподнес сенсацию. Родоначальники хоккея канадцы, пусть даже приехавшие в Пхёнчхан далеко не сильнейшим составом, проиграли команде Германии.
Драматичная и насыщенная событиями встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу немцев. По ходу матча команда Германии вела со счетом 3:0, а затем 4:1. Несмотря на череду штрафов и удалений, канадцам все уже удалось сократить разницу в счете до минимальной, однако на большее их не хватило.
В составе победителей шайбы забросили Брукс Мацек (15-я минута), Маттиас Плахта (24), Франк Мауэр (27) и Патрик Хагер (33). При этом на 44-й минуте игрок немецкой сборной Доминик Кахун не смог реализовать буллит. У канадцев отличились Жильбер Брюле (29-я минута), Мэт Робинсон (43) и Дерек Рой (50).
Таким образом, сборная Германии стала соперником россиян в борьбе за олимпийское золото и гарантировала себе как минимум серебро. Российская команда вышла в финал Олимпиады впервые за 20 лет.
Финал пройдет 25 февраля. В матче за бронзу сыграют Канада и Чехия.
В составе победителей шайбы забросили Брукс Мацек (15-я минута), Маттиас Плахта (24), Франк Мауэр (27) и Патрик Хагер (33). При этом на 44-й минуте игрок немецкой сборной Доминик Кахун не смог реализовать буллит. У канадцев отличились Жильбер Брюле (29-я минута), Мэт Робинсон (43) и Дерек Рой (50).
Таким образом, сборная Германии стала соперником россиян в борьбе за олимпийское золото и гарантировала себе как минимум серебро. Российская команда вышла в финал Олимпиады впервые за 20 лет.
Финал пройдет 25 февраля. В матче за бронзу сыграют Канада и Чехия.
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