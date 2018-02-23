Российские хоккеисты обыграли чехов и вышли в финал Олимпиады

Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Полуфинальный матч завершился со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Во втором периоде отличились Никита Гусев (28-я минута) и Владислав Гавриков (29-я), а за 30 секунд до финальной сирены эффектную точку поставил Илья Ковальчук (60).Свои ворота в неприкосновенности сохранил голкипер российской команды Василий Кошечкин.Во втором полуфинальном матче сыграют сборные Канады и Германии. Финал пройдет 25 февраля.Последний раз сборная России участвовала в финальном матче Олимпиады на Играх в Нагано в 1998 году. Тогда россияне проиграли команде Чехии и завоевали серебряные награды.