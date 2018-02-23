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    Российские хоккеисты обыграли чехов и вышли в финал Олимпиады

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Филиппов
    Российские хоккеисты обыграли чехов и вышли в финал Олимпиады

    Российские хоккеисты обыграли чехов и вышли в финал Олимпиады

    Российские хоккеисты обыграли чехов и вышли в финал Олимпиады
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Филиппов

    • Российские хоккеисты в полуфинале олимпийского турнира уверенно обыграли команду Чехии и впервые за 20 лет поборются за золото Игр.

    Полуфинальный матч завершился со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Во втором периоде отличились Никита Гусев (28-я минута) и Владислав Гавриков (29-я), а за 30 секунд до финальной сирены эффектную точку поставил Илья Ковальчук (60).

    Свои ворота в неприкосновенности сохранил голкипер российской команды Василий Кошечкин.

    Во втором полуфинальном матче сыграют сборные Канады и Германии. Финал пройдет 25 февраля.

    Последний раз сборная России участвовала в финальном матче Олимпиады на Играх в Нагано в 1998 году. Тогда россияне проиграли команде Чехии и завоевали серебряные награды.

    Российские хоккеисты обыграли чехов и вышли в финал Олимпиады. Олимпиада, спорт, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Российские хоккеисты обыграли чехов и вышли в финал Олимпиады. Олимпиада, спорт, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Российские хоккеисты обыграли чехов и вышли в финал Олимпиады. Олимпиада, спорт, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Российские хоккеисты обыграли чехов и вышли в финал Олимпиады. Олимпиада, спорт, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
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