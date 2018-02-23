МИД РФ раскрыл детали спецоперации по пресечению поставки партии кокаина из Аргентины

В МИД РФ подтвердили, что правоохранительными органами России и Аргентины проведена совместная операция по пресечению канала поставки крупной партии кокаина.
Ведомство сообщило, что наркотики, обнаруженные в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, принадлежали сотруднику посольства из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.
МИД РФ: «Как было установлено, он принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения».
В результате проведенных оперативных действий подозреваемые граждане обоих государств задержаны, в отношении них ведется следствие, дело будет передано в суд.
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что удивлены, как эта тема освещается «экспертами». В МИД подчеркнули, что успех спецоперации по пресечению наркотрафика в Аргентине обеспечен именно эффективными действиями посла России и персонала диппредставительства.
МИД РФ: «Некоторые из них договорились до того, что данный случай „бросает тень“ на наше диппредставительство. Все с точностью до наоборот: успех данной операции был обеспечен именно эффективными действиями российского посла и дипломатического персонала».
Ранее сообщалось, что спецслужбы России и Аргентины предотвратили поставку в Москву почти 400 килограммов кокаина. О том, что в Буэнос-Айресе готовится к отправке крупная партия наркотиков, местным властям сообщили сотрудники российской дипмиссии и ФСБ. На территории посольской школы были найдены чемоданы с брикетами внутри. Спецслужбы обеих стран решили действовать осторожно. Для начала кокаин незаметно подменили на муку.
Патрисия Буллрич, министр безопасности Аргентины: «Мы с сотрудниками ФСБ решили подменить наркотики на что-то схожее по виду с кокаином. Нам нужно было отследить весь маршрут этой посылки и добраться до ее получателей».
Сумки с наркотиками дилеры планировали доставить в Россию дипломатической почтой, чтобы избежать проверок. Как только груз отослали, полиция Аргентины арестовала отправителей. А в Москве задержали получателей. Стоимость конфискованного кокаина оценивается в 50 миллионов евро.
МИД РФ: «Как было установлено, он принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения».
В результате проведенных оперативных действий подозреваемые граждане обоих государств задержаны, в отношении них ведется следствие, дело будет передано в суд.
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что удивлены, как эта тема освещается «экспертами». В МИД подчеркнули, что успех спецоперации по пресечению наркотрафика в Аргентине обеспечен именно эффективными действиями посла России и персонала диппредставительства.
МИД РФ: «Некоторые из них договорились до того, что данный случай „бросает тень“ на наше диппредставительство. Все с точностью до наоборот: успех данной операции был обеспечен именно эффективными действиями российского посла и дипломатического персонала».
Ранее сообщалось, что спецслужбы России и Аргентины предотвратили поставку в Москву почти 400 килограммов кокаина. О том, что в Буэнос-Айресе готовится к отправке крупная партия наркотиков, местным властям сообщили сотрудники российской дипмиссии и ФСБ. На территории посольской школы были найдены чемоданы с брикетами внутри. Спецслужбы обеих стран решили действовать осторожно. Для начала кокаин незаметно подменили на муку.
Патрисия Буллрич, министр безопасности Аргентины: «Мы с сотрудниками ФСБ решили подменить наркотики на что-то схожее по виду с кокаином. Нам нужно было отследить весь маршрут этой посылки и добраться до ее получателей».
Сумки с наркотиками дилеры планировали доставить в Россию дипломатической почтой, чтобы избежать проверок. Как только груз отослали, полиция Аргентины арестовала отправителей. А в Москве задержали получателей. Стоимость конфискованного кокаина оценивается в 50 миллионов евро.
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