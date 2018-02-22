Спецслужбы РФ и Аргентины помешали отправить в Москву 389 кг кокаина

Спецслужбы РФ и Аргентины провели совместную операцию и пресекли канал поставки кокаина в Москву.
Как рассказала министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, еще в декабре 2016 года посольство РФ сообщило об обнаружении в одном из своих помещений нескольких чемоданов с кокаином. Тогда сотрудники спецслужб двух стран заменили наркотик на муку и установили в чемоданах gps-трекеры. Полиция начала прослушивать разговоры злоумышленников и узнала, что наркотики предназначались для отправки в Россию дипломатической почтой.
В результате удалось предотвратить отправку в Москву 389 кг кокаина. Стоимость конфискованной партии на черном рынке составляет около 50 млн евро.
Также были задержаны несколько человек, в том числе Иван Близнюк, выходец из России, работавший в управлении полиции Буэнос-Айреса, и бухгалтер Али Абыянов, который, по данным СМИ, работал в посольстве РФ и внес чемоданы в помещение школы, передает РИА Новости.
В результате удалось предотвратить отправку в Москву 389 кг кокаина. Стоимость конфискованной партии на черном рынке составляет около 50 млн евро.
Также были задержаны несколько человек, в том числе Иван Близнюк, выходец из России, работавший в управлении полиции Буэнос-Айреса, и бухгалтер Али Абыянов, который, по данным СМИ, работал в посольстве РФ и внес чемоданы в помещение школы, передает РИА Новости.
Комментарии