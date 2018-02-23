В Киеве захотели зафиксировать «евроатлантический курс» в конституции

Украинские власти обсуждают возможность включения в конституцию страны пунктов о евроатлантическом курсе страны. Об этом заявила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко.
Ирина Луценко: «Мы думаем о том, чтобы обеспечить и застолбить этот курс евроатлантический и европейский в один из разделов Конституции Украины».
По ее словам, с помощью такой меры планируется «дать дополнительный сигнал нашим международным европейским партнерам», сообщает телеканал «112 Украина».
На прошлой неделе заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер заявила, что План действий относительно членства в организации до сих пор не стал для украинских властей приоритетом. По ее словам, это является преградой для вступления Украины в альянс.
По ее словам, с помощью такой меры планируется «дать дополнительный сигнал нашим международным европейским партнерам», сообщает телеканал «112 Украина».
На прошлой неделе заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер заявила, что План действий относительно членства в организации до сих пор не стал для украинских властей приоритетом. По ее словам, это является преградой для вступления Украины в альянс.
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