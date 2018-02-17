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    В НАТО объяснили невозможность Украины вступить в альянс

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    В НАТО объяснили невозможность Украины вступить в альянс

    В НАТО объяснили невозможность Украины вступить в альянс

    Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер рассказала, почему Украина не может рассчитывать на членство в организации.

    Гетемюллер напомнила, что в НАТО в настоящее время стремятся попасть четыре страны: Босния и Герцеговина, Македония, Грузия и Украина, сообщает «Европейская правда».

    Заместитель генсека отметила, что прошло уже 10 лет с момента саммита в Бухаресте, на котором Киеву отказали в предоставлении Плана действий относительно членства в организации, однако пообещали, что когда-нибудь страна в нее войдет. При этом Гетемюллер подчеркнула, что План действий до сих пор не стал для киевских властей приоритетом.

    Роуз Гетемюллер: «Украина — единственное из четырех государств, которое не заявило о том, что стремится к получению Плана действий относительно членства как о части национальной политики, а именно это является путем к вхождению в НАТО».

    На прошлой неделе президент Украины Пётр Порошенко в интервью австрийскому журналу Profil заявил, что присоединение к ЕС и НАТО остается приоритетом для Киева. Североатлантический альянс украинский президент назвал «единственным эффективным механизмом коллективной безопасности».

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