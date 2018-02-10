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    Порошенко назвал самую большую проблему Украины

    14 комментариев
    • Фото: Петро Порошенко / facebook.com
    Порошенко назвал самую большую проблему Украины

    Порошенко назвал самую большую проблему Украины

    Порошенко назвал самую большую проблему Украины
  • Фото: Петро Порошенко / facebook.com

    • Президент Украины заявил о необходимости создания независимого антикоррупционного суда в 2018 году.

    По словам украинского президента, именно коррупция остается главной проблемой его страны.

    Пётр Порошенко, президент Украины: «Коррупция всегда была и остается самой большой проблемой Украины».

    Также в интервью австрийскому журналу Profil Порошенко заявил, что присоединение к ЕС и НАТО остается приоритетом Украины. Североатлантический альянс украинский президент назвал «единственным эффективным механизмом коллективной безопасности».

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    Напомним, в конце прошлого года стало стало известно, что Еврокомиссия отказалась перечислять Украине 600 млн евро в рамках очередного транша программы финансовой помощи. Для того, чтобы получить деньги, Киеву необходимо активизировать процесс проведения реформ, в том числе создание антикоррупционного суда.

    Однако пока в Киеве с этим не спешат. Дело в том, что антикоррупционный суд должен встать структурой, на которую президент не будет иметь влияния.

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