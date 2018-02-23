Мысли только о финале: российские хоккеисты поделились эмоциями после победы над чехами

Полуфинальный матч олимпийского турнира с командой Чехии выдался крайне напряженным, однако все мысли теперь — только о финале, заявил капитан российской команды Павел Дацюк. Россияне обыграли чехов со счетом 3:0 и гарантировали себе как минимум серебро Олимпиады.
Дацюк подчеркнул, что весомая доля успеха в полуфинале принадлежит вратарю Василию Кошечкину, который отразил 31 бросок по своим воротам.
Павел Дацюк, капитан сборной России по хоккею: «Вся игра была с большим напряжением, все боялись ошибиться, важно было открыть счет первыми. Было много моментов, Кошечкин нас выручал. У нас еще одна игра впереди, мысли только о ней».
Автор третьего гола в ворота чехов Илья Ковальчук признал, что поначалу команда нервничала.
Илья Ковальчук, нападающий сборной России по хоккею: «Нервничали, наверное, в первом периоде, боялись ошибиться. После первого гола расслабились, он эмоций нам придал. Капризов здорово пошел на ворота, закрыл обзор вратарю, а Гусев здорово попал после отличного паса Дацюка. Потом быстро вторую забили, и пошла игра. Здорово меньшинство сыграло, Кошечкин, а в большинстве надо добавлять».
Сергей Широков, нападающий сборной России по хоккею: «Мы сделали тот шаг, ради которого все приехали. Сегодня такой день, в который мы не могли проиграть, День защитника Отечества, так что всех с праздником. Но самая главная битва у нас впереди, так что надо готовиться. Напряжение было всю игру, играли друг за друга, здорово выступили в меньшинстве, все делали то, что могли. Всех с трудной победой, но впереди будет еще сложнее».
Главный тренер россиян Олег Знарок отметил, что доволен игрой своих подопечных.
Олег Знарок: «Мы сыграли хорошо, показали свою игру. Немножко нас подавили, сушили игру. Хорошо все, что все хорошо заканчивается. Мы к этому стремились четыре года».
Министр спорта Павел Колобков заявил, что полуфинал с чехами — лучший для россиян матч этого олимпийского турнира.
Павел Колобков: «Наши хоккеисты провели, пожалуй, лучший свой матч в этом олимпийском турнире на данный момент. Символично, что сегодня в нашей стране отмечается большой праздник — День защитника Отечества. И наши ребята уверенно одержали верх над одним из принципиальных соперников и вышли в финал впервые за последние 20 лет. Спасибо им за этот подарок к празднику».
В финале россияне сыграют 25 февраля с победителем матча между сборными Канады и Германии.
Павел Дацюк, капитан сборной России по хоккею: «Вся игра была с большим напряжением, все боялись ошибиться, важно было открыть счет первыми. Было много моментов, Кошечкин нас выручал. У нас еще одна игра впереди, мысли только о ней».
Автор третьего гола в ворота чехов Илья Ковальчук признал, что поначалу команда нервничала.
Илья Ковальчук, нападающий сборной России по хоккею: «Нервничали, наверное, в первом периоде, боялись ошибиться. После первого гола расслабились, он эмоций нам придал. Капризов здорово пошел на ворота, закрыл обзор вратарю, а Гусев здорово попал после отличного паса Дацюка. Потом быстро вторую забили, и пошла игра. Здорово меньшинство сыграло, Кошечкин, а в большинстве надо добавлять».
Сергей Широков, нападающий сборной России по хоккею: «Мы сделали тот шаг, ради которого все приехали. Сегодня такой день, в который мы не могли проиграть, День защитника Отечества, так что всех с праздником. Но самая главная битва у нас впереди, так что надо готовиться. Напряжение было всю игру, играли друг за друга, здорово выступили в меньшинстве, все делали то, что могли. Всех с трудной победой, но впереди будет еще сложнее».
Главный тренер россиян Олег Знарок отметил, что доволен игрой своих подопечных.
Олег Знарок: «Мы сыграли хорошо, показали свою игру. Немножко нас подавили, сушили игру. Хорошо все, что все хорошо заканчивается. Мы к этому стремились четыре года».
Министр спорта Павел Колобков заявил, что полуфинал с чехами — лучший для россиян матч этого олимпийского турнира.
Павел Колобков: «Наши хоккеисты провели, пожалуй, лучший свой матч в этом олимпийском турнире на данный момент. Символично, что сегодня в нашей стране отмечается большой праздник — День защитника Отечества. И наши ребята уверенно одержали верх над одним из принципиальных соперников и вышли в финал впервые за последние 20 лет. Спасибо им за этот подарок к празднику».
В финале россияне сыграют 25 февраля с победителем матча между сборными Канады и Германии.
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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