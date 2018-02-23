Сегодня в России отмечают День защитника Отечества. Как ожидается, Владимир Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом сообщили в
пресс-службе Кремля.
Также российский лидер вручит государственные награды. Медаль Героя России получат родственники погибшего в Сирии летчика Романа Филиппова.
Накануне президент выступил на торжественном вечере в Кремле, посвященном Дню защитника Отечества. Путин поздравил ветеранов и военнослужащих с праздником, особо поблагодарив тех, кто сейчас находится в Сирии.
Накануне президент выступил на торжественном вечере в Кремле, посвященном Дню защитника Отечества. Путин поздравил ветеранов и военнослужащих с праздником, особо поблагодарив тех, кто сейчас находится в Сирии.
Комментарии