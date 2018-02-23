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    Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата. 23 Февраля, Путин, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

    Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

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    Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

    Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

    Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

      Сегодня в России отмечают День защитника Отечества. Как ожидается, Владимир Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

      Также российский лидер вручит государственные награды. Медаль Героя России получат родственники погибшего в Сирии летчика Романа Филиппова.

      Накануне президент выступил на торжественном вечере в Кремле, посвященном Дню защитника Отечества. Путин поздравил ветеранов и военнослужащих с праздником, особо поблагодарив тех, кто сейчас находится в Сирии.

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