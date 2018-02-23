В Кузбассе число жертв ДТП с автобусом увеличилось до шести

Одна из пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Кемеровской области скончалась в больницы.
Таким образом, число погибших в автокатастрофе увеличилось до шести. Погибли четыре женщины и двое мужчин, сообщает ТАСС.
Напомним, трагедия произошла на трассе «Сибирь» в Чебулинском районе. Автобус занесло на дороге, после чего он врезался в грузовик.
По предварительным данным, разбившийся автобус был заказным и ехал из Красноярского края в поселок Шерегеш.
Напомним, трагедия произошла на трассе «Сибирь» в Чебулинском районе. Автобус занесло на дороге, после чего он врезался в грузовик.
По предварительным данным, разбившийся автобус был заказным и ехал из Красноярского края в поселок Шерегеш.
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