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    В Кузбассе число жертв ДТП с автобусом увеличилось до шести

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    • Фото: ivn_up / instagram.com
    В Кузбассе число жертв ДТП с автобусом увеличилось до шести

    В Кузбассе число жертв ДТП с автобусом увеличилось до шести

    В Кузбассе число жертв ДТП с автобусом увеличилось до шести
  • Фото: ivn_up / instagram.com

    • Одна из пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Кемеровской области скончалась в больницы.

    Таким образом, число погибших в автокатастрофе увеличилось до шести. Погибли четыре женщины и двое мужчин, сообщает ТАСС.

    Напомним, трагедия произошла на трассе «Сибирь» в Чебулинском районе. Автобус занесло на дороге, после чего он врезался в грузовик.

    По предварительным данным, разбившийся автобус был заказным и ехал из Красноярского края в поселок Шерегеш.

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