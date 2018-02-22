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    В Кузбассе пять человек погибли в ДТП с автобусом, девять пострадали

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    В Кузбассе пять человек погибли в ДТП с автобусом, девять пострадали

    В Кузбассе пять человек погибли в ДТП с автобусом, девять пострадали

    Автобус столкнулся с грузовиком в Кемеровской области.

    Трагедия произошла в Чебулинском районе.

    В результате погибли пять человек — водитель фуры и четыре пассажира автобуса, в том числе ребенок. Еще девять человек получили травмы. Их отправили в больницу, передает ТАСС.

    Причины и обстоятельства автокатастрофы сейчас выясняются. По предварительным данным, автобус занесло на трассе, после чего он столкнулся с грузовиком.

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