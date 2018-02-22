В Кузбассе пять человек погибли в ДТП с автобусом, девять пострадали

Автобус столкнулся с грузовиком в Кемеровской области.
Трагедия произошла в Чебулинском районе.
В результате погибли пять человек — водитель фуры и четыре пассажира автобуса, в том числе ребенок. Еще девять человек получили травмы. Их отправили в больницу, передает ТАСС.
Причины и обстоятельства автокатастрофы сейчас выясняются. По предварительным данным, автобус занесло на трассе, после чего он столкнулся с грузовиком.
В результате погибли пять человек — водитель фуры и четыре пассажира автобуса, в том числе ребенок. Еще девять человек получили травмы. Их отправили в больницу, передает ТАСС.
Причины и обстоятельства автокатастрофы сейчас выясняются. По предварительным данным, автобус занесло на трассе, после чего он столкнулся с грузовиком.
Комментарии