Арестован второй фигурант дела о хищениях при строительстве новой сцены МДТ

В Петербурге суд санкционировал арест Александра Пучкова — второго обвиняемого в хищениях при возведении новой сцены Малого драматического театра — Театра Европы (МДТ).
Александр Пучков отправится в СИЗО на два месяца, до 20 апреля. Ранее сегодня на тот же срок и изолятор был помещен бизнесмен Максим Корнеев — фактический владелец компании «Стройсоюз СВ», которая занималась разработкой рабочей документации. В среду Корнееву было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество».
Сегодня же Смольнинский суд Петербурга планирует рассмотреть ходатайство о домашнем аресте третьего задержанного в среду фигуранта дела — Ольги Шариковой.
Госконтракт на сумму 146 млн рублей был заключен в 2013 году, он предусматривал проектирование новой сцены МДТ. Следствие полагает, что работы по третьему этапу контракта выполнены не были, а более 45 млн рублей (полная стоимость этого этапа) были похищены людьми, которые действовали от имени привлеченных к работе фирм «Стройсоюз СВ» и «М-Проект».
По некоторым данным, похищенные 45,5 млн были потрачены подозреваемыми на покупку автомобиля Mercedes-Benz Maybach, лизинг Porsche и Lexus, а также на недвижимость и предметы роскоши.
Сегодня же Смольнинский суд Петербурга планирует рассмотреть ходатайство о домашнем аресте третьего задержанного в среду фигуранта дела — Ольги Шариковой.
Госконтракт на сумму 146 млн рублей был заключен в 2013 году, он предусматривал проектирование новой сцены МДТ. Следствие полагает, что работы по третьему этапу контракта выполнены не были, а более 45 млн рублей (полная стоимость этого этапа) были похищены людьми, которые действовали от имени привлеченных к работе фирм «Стройсоюз СВ» и «М-Проект».
По некоторым данным, похищенные 45,5 млн были потрачены подозреваемыми на покупку автомобиля Mercedes-Benz Maybach, лизинг Porsche и Lexus, а также на недвижимость и предметы роскоши.
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