Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Арестован второй фигурант дела о хищениях при строительстве новой сцены МДТ

    комментировать

    Арестован второй фигурант дела о хищениях при строительстве новой сцены МДТ

    Арестован второй фигурант дела о хищениях при строительстве новой сцены МДТ

    В Петербурге суд санкционировал арест Александра Пучкова — второго обвиняемого в хищениях при возведении новой сцены Малого драматического театра — Театра Европы (МДТ).

    Александр Пучков отправится в СИЗО на два месяца, до 20 апреля. Ранее сегодня на тот же срок и изолятор был помещен бизнесмен Максим Корнеев — фактический владелец компании «Стройсоюз СВ», которая занималась разработкой рабочей документации. В среду Корнееву было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество».

    Сегодня же Смольнинский суд Петербурга планирует рассмотреть ходатайство о домашнем аресте третьего задержанного в среду фигуранта дела — Ольги Шариковой.

    смотретьФСБ возбудила дело о хищении 45 млн в Малом драмтеатре Петербурга
    ФСБ возбудила дело о хищении 45 млн в Малом драмтеатре Петербурга
    Госконтракт на сумму 146 млн рублей был заключен в 2013 году, он предусматривал проектирование новой сцены МДТ. Следствие полагает, что работы по третьему этапу контракта выполнены не были, а более 45 млн рублей (полная стоимость этого этапа) были похищены людьми, которые действовали от имени привлеченных к работе фирм «Стройсоюз СВ» и «М-Проект».

    По некоторым данным, похищенные 45,5 млн были потрачены подозреваемыми на покупку автомобиля Mercedes-Benz Maybach, лизинг Porsche и Lexus, а также на недвижимость и предметы роскоши.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru