Трое человек задержаны по делу о хищении при строительстве новой сцены МДТ в Петербурге

Управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области задержало трех человек в рамках дела о хищении 45 млн рублей при строительстве новой сцены Малого драматического театра.
Имена и должности задержанных ФСБ не указывает. Отмечается, что мера пресечения всем троим подозреваемым будет избрана сегодня, передает ТАСС.
Накануне в МДТ опровергли факт обысков и задержаний в самом театре. Там отметили, что заказчиком строительства является ФГКУ «Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», а разбирательства ведутся с подрядчиками и иными фирмами, которые были причастны к возведению новой сцены.
Источник, знакомый с ходом расследования сообщал СМИ, что в этом деле упоминается некая компания «Стройсоюз-СВ», которой владеет кошевой атаман казачьего общества «Казачья стража» Максим Корнеев. По некоторым данным, похищенные 45,5 млн были выделены на третий этап строительства, но были потрачены подозреваемыми на покупку автомобиля Mercedes-Benz Maybach, лизинг Porsche и Lexus, а также приобретение недвижимости и предметов роскоши.
Строительство новой сцены МДТ должно завершиться к концу 2019 года. Общая площадь нового здания должна составить 23 тыс. кв. м, сцена будет семиэтажной. Внутри предполагается возведение сцены-трансформера на 600 мест и камерной сцены на 75 мест. Общая сумма контракта превышает 2 млрд рублей.
Накануне в МДТ опровергли факт обысков и задержаний в самом театре. Там отметили, что заказчиком строительства является ФГКУ «Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», а разбирательства ведутся с подрядчиками и иными фирмами, которые были причастны к возведению новой сцены.
Источник, знакомый с ходом расследования сообщал СМИ, что в этом деле упоминается некая компания «Стройсоюз-СВ», которой владеет кошевой атаман казачьего общества «Казачья стража» Максим Корнеев. По некоторым данным, похищенные 45,5 млн были выделены на третий этап строительства, но были потрачены подозреваемыми на покупку автомобиля Mercedes-Benz Maybach, лизинг Porsche и Lexus, а также приобретение недвижимости и предметов роскоши.
Строительство новой сцены МДТ должно завершиться к концу 2019 года. Общая площадь нового здания должна составить 23 тыс. кв. м, сцена будет семиэтажной. Внутри предполагается возведение сцены-трансформера на 600 мест и камерной сцены на 75 мест. Общая сумма контракта превышает 2 млрд рублей.
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