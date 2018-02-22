Кинотеатр «Пионер» оштрафован за показ «Смерти Сталина»

Московский кинотеатр «Пионер», оштрафованный мировым судом за показ картины «Смерть Сталина» британского режиссера Армандо Ианнуччи, планирует подать апелляцию.
Мировой судебный участок №208 оштрафовал сегодня на 100 тысяч рублей московский кинотеатр «Пионер», который показал фильм «Смерть Сталина» без прокатного удостоверения. Еще 80 тысяч кинотеатр должен будет выплатить за показ картины «Диван Сталина».
Кинотеатр намерен обжаловать эти решения. «Мы будем подавать апелляцию», — сообщили РИА Новости представители кинотеатра.
Сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», которая должна была выйти в прокат 25 января, вызвала отрицательную реакцию российского общества, даже не успев выйти на экраны. Минкультуры РФ отозвало ранее выданное прокатное удостоверение на этот фильм, создателей картины обвинили в осквернении исторических символов и гражданских чувств россиян. В итоге картину из расписания убрали все кинотеатры, кроме «Пионера», в котором все же прошло несколько сеансов. Все билеты на них были проданы.
В отношении кинотеатра возбудили дело об административном правонарушении. Однако ранее сообщалось, что Минкульт отозвал иск, при этом обещав все-таки наказать «Пионер».
Кинотеатр намерен обжаловать эти решения. «Мы будем подавать апелляцию», — сообщили РИА Новости представители кинотеатра.
Сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», которая должна была выйти в прокат 25 января, вызвала отрицательную реакцию российского общества, даже не успев выйти на экраны. Минкультуры РФ отозвало ранее выданное прокатное удостоверение на этот фильм, создателей картины обвинили в осквернении исторических символов и гражданских чувств россиян. В итоге картину из расписания убрали все кинотеатры, кроме «Пионера», в котором все же прошло несколько сеансов. Все билеты на них были проданы.
В отношении кинотеатра возбудили дело об административном правонарушении. Однако ранее сообщалось, что Минкульт отозвал иск, при этом обещав все-таки наказать «Пионер».
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