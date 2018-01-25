Минкультуры пообещало наказать кинотеатры за показ «Смерти Сталина»

Министерство культуры РФ предупредило кинотеатры об ответственности за показ фильма «Смерть Сталина», у которого 23 января было отозвано прокатное удостоверение.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, если факт показа подтвердится, в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении.
Ранее агентство РИА Новости сообщило, что комедию начали показывать в кинотеатре «Пионер», который единственный в Москве не убрал картину из своего репертуара после отзыва прокатного удостоверения.
Ранее сложившуюся вокруг фильма ситуацию прокомментировал представитель президента. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с мнением о том, что отзыв прокатного удостоверения у «Смерти Сталина» является проявлением цензуры.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы не согласны с тем, что это проявление цензуры».
23 января Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм «Смерть Сталина», который должен был выйти сегодня. Это произошло после того, как группа деятелей культуры и политиков написала письмо, в котором указала, что сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи содержит информацию, которая может быть расценена как экстремистская, и отметили нецелесообразность выхода фильма в канун 75-летия Сталинградской битвы.
Ранее агентство РИА Новости сообщило, что комедию начали показывать в кинотеатре «Пионер», который единственный в Москве не убрал картину из своего репертуара после отзыва прокатного удостоверения.
Ранее сложившуюся вокруг фильма ситуацию прокомментировал представитель президента. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с мнением о том, что отзыв прокатного удостоверения у «Смерти Сталина» является проявлением цензуры.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы не согласны с тем, что это проявление цензуры».
23 января Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм «Смерть Сталина», который должен был выйти сегодня. Это произошло после того, как группа деятелей культуры и политиков написала письмо, в котором указала, что сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи содержит информацию, которая может быть расценена как экстремистская, и отметили нецелесообразность выхода фильма в канун 75-летия Сталинградской битвы.
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