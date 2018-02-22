Крупнейший православный храм на Балканах украсила мозаичная композиция

Храм Святого Саввы в Белграде — самый крупный православный собор на Балканах. Сегодня украсило уникальное мозаичное панно «Вознесение Господне». Оно появилось на внутренней части купола. Над мозаикой трудились как сербские, так и российские мастера, а расходы по ее изготовлению взяла на себя компания «Газпром нефть». Из Белграда передает Дина Иванова.
Почти из любой точки Белграда виден самый большой православный храм на Балканах. Он стоит на том самом месте, где в XVI веке турки-османы сожгли мощи первого архиепископа Сербии святого Саввы. Храм спроектировали еще в XIX столетии, строить начали в XX, а освятили только в 2004 году. В дни главных церковных праздников здесь собираются до 10 тысяч прихожан.
Внутри храма возникает ощущение, что находишься на стройплощадке. В общем-то так оно и есть. Службы проходят этажом ниже, в крипте. В здании идут работы над внутренним убранством. И сейчас все взгляды обращены наверх. Купол уже готов. Он весит 4 тысячи тонн, при этом кажется легким, практически невесомым благодаря мозаике, созданной российскими художниками.
На транспортировку ушло 7 дней. Монтаж занял почти полгода, а до этого 10 месяцев в мастерской, построенной специально для этого проекта, 70 художников из Москвы и Петербурга под руководством Николая Мухина из миллионов фрагментов как пазл собирали полотно площадью больше 1200 квадратных метров. Создали даже специальную цветовую палитру смальты — стекла, из которого делают мозаику. Одних только оттенков синего больше 50.
Николай Мухин, автор проекта, народный художник России, академик РАХ: «Аналогов вообще в христианском мире за 2 тысячи лет не было. Чтобы такого размера композиция „Вознесения“ в куполе — никогда не создавалась. Это не была сверхзадача, просто архитектура продиктовала».
Решение о том, что Россия будет участвовать в оформлении внутреннего убранства храма Святого Саввы в Сербии, было принято еще в 2012 году. Идею поддержал Владимир Путин. Многовековые культурные и исторические связи между двумя странами — не просто слова, это реальная помощь и конкретные проекты. Об их стратегической важности говорит хотя бы список гостей на торжественной церемонии в сербской столице. Здесь присутствовали министр иностранных дел России и сербский президент. Подробности — в репортаже корреспондента Дины Ивановой.
Внутри храма возникает ощущение, что находишься на стройплощадке. В общем-то так оно и есть. Службы проходят этажом ниже, в крипте. В здании идут работы над внутренним убранством. И сейчас все взгляды обращены наверх. Купол уже готов. Он весит 4 тысячи тонн, при этом кажется легким, практически невесомым благодаря мозаике, созданной российскими художниками.
На транспортировку ушло 7 дней. Монтаж занял почти полгода, а до этого 10 месяцев в мастерской, построенной специально для этого проекта, 70 художников из Москвы и Петербурга под руководством Николая Мухина из миллионов фрагментов как пазл собирали полотно площадью больше 1200 квадратных метров. Создали даже специальную цветовую палитру смальты — стекла, из которого делают мозаику. Одних только оттенков синего больше 50.
Николай Мухин, автор проекта, народный художник России, академик РАХ: «Аналогов вообще в христианском мире за 2 тысячи лет не было. Чтобы такого размера композиция „Вознесения“ в куполе — никогда не создавалась. Это не была сверхзадача, просто архитектура продиктовала».
Решение о том, что Россия будет участвовать в оформлении внутреннего убранства храма Святого Саввы в Сербии, было принято еще в 2012 году. Идею поддержал Владимир Путин. Многовековые культурные и исторические связи между двумя странами — не просто слова, это реальная помощь и конкретные проекты. Об их стратегической важности говорит хотя бы список гостей на торжественной церемонии в сербской столице. Здесь присутствовали министр иностранных дел России и сербский президент. Подробности — в репортаже корреспондента Дины Ивановой.
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