Лавров в Белграде посетил храм Святого Саввы

В Белграде начинаются переговоры Сергея Лаврова с сербским
премьер-министром Аной Брнабич, после чего у главы российского МИДа запланирована встреча с сербским коллегой Ивицем Дачичем.
Российский министр иностранных дел находится в столице Сербии с рабочим визитом, приуроченным к 180-летию установления дипотношений между двумя странами.
Утром Лавров принял участие в торжественной церемонии передачи сербской церкви мозаики для купола храма Святого Саввы. Это один из самых крупных православных приходов в мире. Он построен в византийском стиле, прообразом здания стал храм Святой Софии в Стамбуле. Над изготовлением мозаики совместно работали российские и сербские мастера. После завершения строительных работ панно «Вознесение Господне» станет украшением центральной часть купола.
Накануне Сергей Лавров обсудил двустороннее сотрудничество с президентом Сербии Александром Вучичем. По итогам переговоров Вучич заявил, что Белград не будет вводить санкции в отношении Москвы. Во время встречи российский министр и сербский лидер затронули балканскую и общеевропейскую тематику, а также обсудили ряд совместных проектов.
Утром Лавров принял участие в торжественной церемонии передачи сербской церкви мозаики для купола храма Святого Саввы. Это один из самых крупных православных приходов в мире. Он построен в византийском стиле, прообразом здания стал храм Святой Софии в Стамбуле. Над изготовлением мозаики совместно работали российские и сербские мастера. После завершения строительных работ панно «Вознесение Господне» станет украшением центральной часть купола.
Накануне Сергей Лавров обсудил двустороннее сотрудничество с президентом Сербии Александром Вучичем. По итогам переговоров Вучич заявил, что Белград не будет вводить санкции в отношении Москвы. Во время встречи российский министр и сербский лидер затронули балканскую и общеевропейскую тематику, а также обсудили ряд совместных проектов.
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