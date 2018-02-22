Лавров: США пытаются посадить Европу на сжиженный газ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США пытаются вытеснить Россию с европейского рынка энергоносителей и навязать европейцам более дорогостоящий американский сжиженный природный газ.
Лавров отметил, что большая часть антироссийских установок на Балканах, да и в целом в Европе, инициируются из Вашингтона. По его словам, США делают это, чтобы установить военно-политическое доминирование и экономическое лидерство в регионе.
Сергей Лавров: «Мы видим эту цель очень отчетливо, целью является застолбить американское военно-политическое доминирование и экономическое лидерство, в том числе путем попыток вытеснить Россию с местных рынков энергоносителей и принудить европейцев перейти на более дорогой сжиженный газ из Соединенных Штатов».
Глава МИД добавил, поддержанная Евросоюзом политика США «негативно сказалась, в том числе, на интересах Сербии, когда в результате внешнего давления Болгария торпедировала реализацию „Южного потока“».
Тем не менее, заключил Лавров, сейчас наблюдаются «более разумные подходы к таким важным проектам, как „Турецкий поток“» и «Северный поток-2».
Напомним, строительство газопровода «Северный поток-2» ведется при поддержке ведущих энергетических компаний Европы, но США летом 2017 года приняли пакет санкций, направленных против проекта. А в ноябре датский парламент одобрил закон, позволяющий запретить строительство газопровода в ее территориальных водах на основании «вопросов внешней политики и обороны». В США считают, что «Северный поток — 2» используется в качестве политического инструмента и предлагают Европе свой газ.
Сергей Лавров: «Мы видим эту цель очень отчетливо, целью является застолбить американское военно-политическое доминирование и экономическое лидерство, в том числе путем попыток вытеснить Россию с местных рынков энергоносителей и принудить европейцев перейти на более дорогой сжиженный газ из Соединенных Штатов».
Глава МИД добавил, поддержанная Евросоюзом политика США «негативно сказалась, в том числе, на интересах Сербии, когда в результате внешнего давления Болгария торпедировала реализацию „Южного потока“».
Тем не менее, заключил Лавров, сейчас наблюдаются «более разумные подходы к таким важным проектам, как „Турецкий поток“» и «Северный поток-2».
Напомним, строительство газопровода «Северный поток-2» ведется при поддержке ведущих энергетических компаний Европы, но США летом 2017 года приняли пакет санкций, направленных против проекта. А в ноябре датский парламент одобрил закон, позволяющий запретить строительство газопровода в ее территориальных водах на основании «вопросов внешней политики и обороны». В США считают, что «Северный поток — 2» используется в качестве политического инструмента и предлагают Европе свой газ.
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