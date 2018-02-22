В Кремле прокомментировали слова Серебрякова о «хамстве» россиян

В Кремле прокомментировали слова актера Алексея Серебрякова о том, что национальной идеей России является «сила, наглость и хамство».
Отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к высказыванию артиста, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Кремль не относится к его позиции».
Напомним, на этой неделе большой резонанс вызвало видеоинтервью с Алексеем Серебряковым, который заявил, что национальной идеей России были и остаются «сила, наглость и хамство». Многие коллеги раскритиковали артиста за эти слова. Впрочем, есть и те, кто счел, что резкое высказывание Серебрякова говорит об искреннем беспокойстве за страну.
Алексей Серебряков в 2010 году получил звание народного артиста России. В 2012 году он переехал с семьей в Канаду, объяснив это тем, что он недоволен ситуацией в нашей стране.
Напомним, на этой неделе большой резонанс вызвало видеоинтервью с Алексеем Серебряковым, который заявил, что национальной идеей России были и остаются «сила, наглость и хамство». Многие коллеги раскритиковали артиста за эти слова. Впрочем, есть и те, кто счел, что резкое высказывание Серебрякова говорит об искреннем беспокойстве за страну.
Алексей Серебряков в 2010 году получил звание народного артиста России. В 2012 году он переехал с семьей в Канаду, объяснив это тем, что он недоволен ситуацией в нашей стране.
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