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    В Кремле прокомментировали слова Серебрякова о «хамстве» россиян

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    В Кремле прокомментировали слова Серебрякова о «хамстве» россиян

    В Кремле прокомментировали слова Серебрякова о «хамстве» россиян

    В Кремле прокомментировали слова актера Алексея Серебрякова о том, что национальной идеей России является «сила, наглость и хамство».

    Отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к высказыванию артиста, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Кремль не относится к его позиции».

    Напомним, на этой неделе большой резонанс вызвало видеоинтервью с Алексеем Серебряковым, который заявил, что национальной идеей России были и остаются «сила, наглость и хамство». Многие коллеги раскритиковали артиста за эти слова. Впрочем, есть и те, кто счел, что резкое высказывание Серебрякова говорит об искреннем беспокойстве за страну.

    Алексей Серебряков в 2010 году получил звание народного артиста России. В 2012 году он переехал с семьей в Канаду, объяснив это тем, что он недоволен ситуацией в нашей стране.

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