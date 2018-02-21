«Что сказал, то и сказал»: Серебряков прокомментировал свои слова о «наглости и хамстве» россиян

Актер Алексей Серебряков прокомментировал слова из своего интервью, в котором он назвал национальной идеей России «силу, наглость и хамство».
Видеоинтервью, в котором артист позволил себе неоднозначное заявление, появилось в Сети во вторник, 20 февраля. Серебряков сказал, что если отъехать на несколько десятков километров от Москвы, то можно увидеть «много элементов из 90-х годов».
Алексей Серебряков, актер: «До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство».
Это высказывание многих возмутило, но сегодня артист в интервью RT заявил, что не отказывается от своих слов.
Алексей Серебряков: «Я дал интервью — и дал. Что там комментировать? Какие непонимания? Я просто дал интервью, оно не письменное, есть на экране. Я что сказал, то и сказал».
53-летний Алексей Серебряков является народным артистом Российской Федерации. Это звание он получил в 2010 году. В 2012-м он переехал с семьей в Канаду, резко раскритиковав обстановку в нашей стране. Тем не менее он продолжает сниматься в России. В прошлом году на экраны вышел фильм «Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов» с его участием. Всего же артист снялся в нескольких десятках фильмов, в числе которых «Девятая рота», «Груз 200», «Обитаемый остров», «Пирамммида», «Легенда о Коловрате», «Левиафан».
Алексей Серебряков, актер: «До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство».
Это высказывание многих возмутило, но сегодня артист в интервью RT заявил, что не отказывается от своих слов.
Алексей Серебряков: «Я дал интервью — и дал. Что там комментировать? Какие непонимания? Я просто дал интервью, оно не письменное, есть на экране. Я что сказал, то и сказал».
53-летний Алексей Серебряков является народным артистом Российской Федерации. Это звание он получил в 2010 году. В 2012-м он переехал с семьей в Канаду, резко раскритиковав обстановку в нашей стране. Тем не менее он продолжает сниматься в России. В прошлом году на экраны вышел фильм «Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов» с его участием. Всего же артист снялся в нескольких десятках фильмов, в числе которых «Девятая рота», «Груз 200», «Обитаемый остров», «Пирамммида», «Легенда о Коловрате», «Левиафан».
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