«Он настоящий гражданин»: продюсер вступился за Серебрякова, заявившего о «хамстве» россиян

Продюсер Фёдор Попов объяснил резкие слова актера Алексея Серебрякова о «наглости и хамстве» россиян искренней заботой о семье и родной стране.
Актер Алексей Серебряков остается настоящим гражданином России, и его резкие слова говорят об искреннем беспокойстве за страну. Об этом РИА Новости заявил Фёдор Попов, продюсер фильма «Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов», самой свежей работы с участием Серебрякова.
Напомним, общественный резонанс вызвало вышедшее на этой неделе интервью с Серебряковым, в котором он утверждает, что национальной идеей России были и остаются «сила, наглость и хамство».
Фёдор Попов, продюсер: «Алексей Серебряков состоялся в профессии, он настоящий гражданин. Да, он резкий, но я знаю много известных людей, делающих цвет нации, которые тоже резки. А что же ему, смотреть сквозь пальцы? Он, повторяю, гражданин, его трогает это, у него есть дети, семья, он в первую очередь заботится о них».
Попов добавил, что считает Серебрякова честным и искренним человеком.
53-летний Алексей Серебряков в 2010 году получил звание народного артиста России. В 2012 году он переехал с семьей в Канаду, объяснив это тем, что он недоволен ситуацией в нашей стране. Тем не менее он продолжает сниматься в России. В прошлом году на экраны вышел фильм «Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов» с его участием. Всего же артист снялся в нескольких десятках фильмов, в числе которых «Девятая рота», «Груз 200», «Обитаемый остров», «Пирамммида», «Легенда о Коловрате», «Левиафан».
Напомним, общественный резонанс вызвало вышедшее на этой неделе интервью с Серебряковым, в котором он утверждает, что национальной идеей России были и остаются «сила, наглость и хамство».
Фёдор Попов, продюсер: «Алексей Серебряков состоялся в профессии, он настоящий гражданин. Да, он резкий, но я знаю много известных людей, делающих цвет нации, которые тоже резки. А что же ему, смотреть сквозь пальцы? Он, повторяю, гражданин, его трогает это, у него есть дети, семья, он в первую очередь заботится о них».
Попов добавил, что считает Серебрякова честным и искренним человеком.
53-летний Алексей Серебряков в 2010 году получил звание народного артиста России. В 2012 году он переехал с семьей в Канаду, объяснив это тем, что он недоволен ситуацией в нашей стране. Тем не менее он продолжает сниматься в России. В прошлом году на экраны вышел фильм «Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов» с его участием. Всего же артист снялся в нескольких десятках фильмов, в числе которых «Девятая рота», «Груз 200», «Обитаемый остров», «Пирамммида», «Легенда о Коловрате», «Левиафан».
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