Минздрав предложил магазинам спрятать алкоголь от покупателей

Минздрав предлагает выделять в магазинах специальные отделы и секции для продажи алкоголя. Такие поправки заложены в проект федерального закона в качестве дополнительных мер борьбы с распространением избыточного употребления алкоголя.
В Минздраве предлагают размещать в магазинах алкоголь так, чтобы его не было видно покупателям, которые пришли за обычными продуктами. Об этом говорится в поправке к закону об обращении алкоголя и табака в РФ.
Из сообщения Минздрава РФ: «Введение требования по выделению в стационарном торговом объекте при розничной продаже алкогольной продукции специальных мест (отделов, секций, помещений) таким образом, чтобы демонстрация алкогольной продукции осуществлялась отдельно от других видов продуктов и товаров, а место демонстрации не было доступно прямому обозрению покупателями из тех мест торгового объекта, в которых продаются другие продукты и товары».
Кроме того, Минздрав просит разрешить регионам и муниципалитетам по собственному усмотрению запрещать продажу алкоголя, позволить владельцам магазинов отказывать пьяным в покупке алкоголя, а также убрать крепкий алкоголь из меню кафе и ресторанов при концертных и театральных залах и в парках. Кроме того, предлагается полностью запретить продажу спиртного рядом со спортивными объектами.
Изменения в закон об обращении табака и алкоголя в РФ сейчас проходят стадию межведомственного согласования, рассказала РИА Новости министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Напомним, что депутат Госдумы Виталий Милонов в январе направлял главе Минпромторга письмо, в котором предлагал маскировать полки с алкоголем так же, как сейчас в магазинах прячут табачную продукцию.
Из сообщения Минздрава РФ: «Введение требования по выделению в стационарном торговом объекте при розничной продаже алкогольной продукции специальных мест (отделов, секций, помещений) таким образом, чтобы демонстрация алкогольной продукции осуществлялась отдельно от других видов продуктов и товаров, а место демонстрации не было доступно прямому обозрению покупателями из тех мест торгового объекта, в которых продаются другие продукты и товары».
Кроме того, Минздрав просит разрешить регионам и муниципалитетам по собственному усмотрению запрещать продажу алкоголя, позволить владельцам магазинов отказывать пьяным в покупке алкоголя, а также убрать крепкий алкоголь из меню кафе и ресторанов при концертных и театральных залах и в парках. Кроме того, предлагается полностью запретить продажу спиртного рядом со спортивными объектами.
Изменения в закон об обращении табака и алкоголя в РФ сейчас проходят стадию межведомственного согласования, рассказала РИА Новости министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Напомним, что депутат Госдумы Виталий Милонов в январе направлял главе Минпромторга письмо, в котором предлагал маскировать полки с алкоголем так же, как сейчас в магазинах прячут табачную продукцию.
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