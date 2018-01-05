Милонов просит спрятать алкоголь в магазинах, как убрали с глаз сигареты

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил главе Минпромторга письмо, в котором предлагается ввести дополнительные правила для торговли алкоголем.
Из текста письма Виталия Милонова Денису Мантурову: «Прошу вас рассмотреть вопрос о введении дополнительных правил для торговли всей алкогольной продукцией в нашей стране. Полки с алкоголем не должны находиться на самых видных местах в торговых помещениях и должны быть перенесены в специальные огороженные пространства, где их не будут видеть дети и подростки, как это реализовано на примере продажи табачной продукции».
Копия письма оказалась в распоряжении информагентства РИА Новости.
Милонов подчеркивает, что эта мера не повлечет дополнительных расходов со стороны федерального или региональных бюджетов, но, по его мнению, «будет способствовать ограждению наших соотечественников от употребления алкоголя».
По мнению депутата, алкоголь, как и сигареты должны быть скрыты в магазине так, чтобы «случайно не увидели дети». А выставление винных бутылок на всеобщее обозрение парламентарий приравнивает «к незаконной рекламе алкоголя».
Из текста письма Виталия Милонова Денису Мантурову: «В тех же магазинах, где табак закрыт от глаз плотными ставнями, где его случайно не увидят дети, спокойно торгуют алкоголем. Ряды с пивом, вином, коньяками и водкой, как правило, стоят в торговых помещениях и павильонах на самом видном месте, привлекая собой внимание всех, кто входит туда даже без намерения приобрести алкогольный напиток. Такая практика, можно сказать, является одним из способов незаконной рекламы алкоголя».
Напомним, в ноябре с аналогичной инициативой выступил Минздрав.
Копия письма оказалась в распоряжении информагентства РИА Новости.
Милонов подчеркивает, что эта мера не повлечет дополнительных расходов со стороны федерального или региональных бюджетов, но, по его мнению, «будет способствовать ограждению наших соотечественников от употребления алкоголя».
По мнению депутата, алкоголь, как и сигареты должны быть скрыты в магазине так, чтобы «случайно не увидели дети». А выставление винных бутылок на всеобщее обозрение парламентарий приравнивает «к незаконной рекламе алкоголя».
Из текста письма Виталия Милонова Денису Мантурову: «В тех же магазинах, где табак закрыт от глаз плотными ставнями, где его случайно не увидят дети, спокойно торгуют алкоголем. Ряды с пивом, вином, коньяками и водкой, как правило, стоят в торговых помещениях и павильонах на самом видном месте, привлекая собой внимание всех, кто входит туда даже без намерения приобрести алкогольный напиток. Такая практика, можно сказать, является одним из способов незаконной рекламы алкоголя».
Напомним, в ноябре с аналогичной инициативой выступил Минздрав.
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