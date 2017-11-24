Минздрав предлагает спрятать алкоголь от покупателей в магазинах

Министерство здравоохранения РФ предлагает запретить продажу алкоголя пьяным и спрятать спиртосодержащую продукцию в магазине за ширмами.
Минздрав РФ предлагает ввести изменения в статью федерального закона от 22 ноября 1995 года, регулирующего продажу алкогольных напитков и ограничивающую их потребление. Соответствующий проект размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.
Авторы инициативы предлагают дать право магазинам, ресторанам и другим точкам общественного питания не продавать алкоголь сильно выпившим гражданам. Кроме того, предлагается выделять в магазинах для алкогольной продукции специальные места: отделы, секции или помещения, «чтобы демонстрация алкоголя осуществлялась отдельно от других видов продуктов и товаров, а место демонстрации не было доступно прямому обозрению покупателями из тех мест торгового объекта, в которых продаются другие продукты и товары».
В Минздраве объясняют, что для продажи алкоголя может быть выделено отдельное помещение, торговый зал с отдельным входом или ширмы, скрывающие алкоголь от остальных покупателей. При этом подчеркивается, что указателей и вывесок быть не должно.
Ограничения не коснутся магазинов, специализирующихся именно на продаже алкогольной продукции, цитирует РИА Новости.
Авторы инициативы предлагают дать право магазинам, ресторанам и другим точкам общественного питания не продавать алкоголь сильно выпившим гражданам. Кроме того, предлагается выделять в магазинах для алкогольной продукции специальные места: отделы, секции или помещения, «чтобы демонстрация алкоголя осуществлялась отдельно от других видов продуктов и товаров, а место демонстрации не было доступно прямому обозрению покупателями из тех мест торгового объекта, в которых продаются другие продукты и товары».
В Минздраве объясняют, что для продажи алкоголя может быть выделено отдельное помещение, торговый зал с отдельным входом или ширмы, скрывающие алкоголь от остальных покупателей. При этом подчеркивается, что указателей и вывесок быть не должно.
Ограничения не коснутся магазинов, специализирующихся именно на продаже алкогольной продукции, цитирует РИА Новости.
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